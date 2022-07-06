無印良品全台首輛行動車 台東偏鄉開賣

MUJI無印良品攜手全聯，將於7月下旬在台東開出大型旗艦店。開幕前夕，推出全台首發「MUJI無印良品行動服務車」到台東各地區試營運。今天到東河鄉吸引婆婆媽媽搶購，都說：「很貼心，不用跑市區了」。

縣長饒慶鈴說，台東地理環境幅員遼闊，無印成立全台第一輛行動車，就是滿足偏鄉不便的需求，除販售商品，更希望成為在居民的生活交流站，透過互動去觀察發現、傾聽鄰里，期提供幫助及解決居民生活問題。

行動服務車初期規劃販售150支品項，以日常基本需要的內衣、襪子、零食、保養品與文具用品等。試營運初期路線將遍及包含卑南鄉、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉、金峰鄉與關山鎮等地，以每週3至4天造訪。

無印移動分店管專員黃稚泓表示，昨天去卑南4個點， 今天在東河鄉興昌活動中心、七里橋照顧據點和泰源辦公室等處，每個點大約停留45分鐘；台東店開幕後，還會持續以此服務更多台東偏鄉及部落民眾。