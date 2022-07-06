快訊

陷論文門風暴 林智堅批藍潑髒水：早知有「毀林小組」

失敗怪戰機／消失的神祕戰機F-19 被跳過號碼只因數字不響亮？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無印良品全台首輛行動車 台東偏鄉開賣

聯合報／ 記者卜敏正尤聰光／台東即時報導
「MUJI無印良品行動服務車」一到東河鄉，吸引婆婆媽媽搶購，直呼「很新鮮也很貼心」。記者卜敏正／攝影
「MUJI無印良品行動服務車」一到東河鄉，吸引婆婆媽媽搶購，直呼「很新鮮也很貼心」。記者卜敏正／攝影

MUJI無印良品攜手全聯，將於7月下旬在台東開出大型旗艦店。開幕前夕，推出全台首發「MUJI無印良品行動服務車」到台東各地區試營運。今天到東河鄉吸引婆婆媽媽搶購，都說：「很貼心，不用跑市區了」。

縣長饒慶鈴說，台東地理環境幅員遼闊，無印成立全台第一輛行動車，就是滿足偏鄉不便的需求，除販售商品，更希望成為在居民的生活交流站，透過互動去觀察發現、傾聽鄰里，期提供幫助及解決居民生活問題。

行動服務車初期規劃販售150支品項，以日常基本需要的內衣、襪子、零食、保養品與文具用品等。試營運初期路線將遍及包含卑南鄉、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉、金峰鄉與關山鎮等地，以每週3至4天造訪。

無印移動分店管專員黃稚泓表示，昨天去卑南4個點， 今天在東河鄉興昌活動中心、七里橋照顧據點和泰源辦公室等處，每個點大約停留45分鐘；台東店開幕後，還會持續以此服務更多台東偏鄉及部落民眾。

「很新鮮也很貼心！」東河鄉黃小姐說，她在台灣從沒看過無印良品的販賣行動車，居然首台出現在台東，她感到很新奇，相信這對偏鄉年輕朋友來說一定很方便，也讓婆婆媽媽們有機會認識這個企業公司。

MUJI無印良品推出全台首輛「MUJI無印良品行動服務車」，今開到台東東河鄉試營運，縣長饒慶鈴也來追車行銷。記者卜敏正／攝影
MUJI無印良品推出全台首輛「MUJI無印良品行動服務車」，今開到台東東河鄉試營運，縣長饒慶鈴也來追車行銷。記者卜敏正／攝影

台東 偏鄉 無印良品

延伸閱讀

〈歸人沙城〉創作者陳輝雄癌逝 經典民歌明天傳唱送行

歌王歌后聚台東！殷正洋、許景淳、蘇霈、 包偉銘本周開唱

嘉大與無印良品合作 開發「嘉南珍香米」商品

無印良品全台首間超大路面店曝光！獨家賣麵包、咖哩飯

相關新聞

無印良品全台首輛行動車 台東偏鄉開賣

MUJI無印良品攜手全聯，將於7月下旬在台東開出大型旗艦店。開幕前夕，推出全台首發「MUJI無印良品行動服務車」到台東各...

真正不弄髒手！伊萊克斯極適家居900濕拖吸塵器免手洗、汙水分流更潔淨

現代人對環境潔淨度以及清潔家電的要求越來越高，吸拖合一的吸塵器、掃地機器人成為近期新品主流。瑞典伊萊克斯觀察到消費者需求...

高登鐘表歡慶50週年 Blancpain獻罕見雙色五十噚深潛器

在台深耕多年的高級鐘表零售商及經銷商高登鐘表（Cortina Watch），今年歡慶創立50週年。多個全球長期合作的高級...

攜手時尚設計師詹朴聯名打造 郭元益推頂級蛋黃酥禮盒

多年來持續與台灣藝術家、設計師推出聯名禮盒的郭元益，今年特別邀請到二度合作的台灣時尚設計師品牌APUJAN，再次攜手打造...

全聯攜手vacanza 跨界推4款浪漫風甜點 檸檬蘋果千層、法式栗子蒙布朗顏值破表

全聯We Sweet跨界聯名再一發！這次與台灣飾品品牌vacanza聯手，乍聽有點難想像的跨品牌合作，成品看起來卻超級合...

台北W紫艷酒吧變身！「艷總會YEN-tage Club」復古登場

疫情趨穩，各飯店餐廳陸續調整腳步，台北W飯店的酒吧餐廳也有大幅度更動，繼下午茶系列轉移進駐10樓WOOBAR之後，31樓紫艷酒吧也將重新開幕，全面打造復古的「艷總會YEN-tage Club」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。