真正不弄髒手！伊萊克斯極適家居900濕拖吸塵器免手洗、汙水分流更潔淨
現代人對環境潔淨度以及清潔家電的要求越來越高，吸拖合一的吸塵器、掃地機器人成為近期新品主流。瑞典伊萊克斯觀察到消費者需求，宣布推出全新「乾濕兩用」UltimateHome極適家居900無線濕拖吸塵器，以業界首創「免手洗淨汙分流」清洗方案，運用LED免沾手濕拖吸頭搭配淨汙分流清洗槽，解決了現今市面上吸拖合一產品需以雙手清洗拖布，或重複使用髒水拖遍家中地面的痛點，除了有效防止地面髒污擴散和細菌造成的二次汙染，同時也免去手洗拖布的時間及體力，輕鬆打掃不弄髒手。即日起至8月9日於嘖嘖平台搶先進行募資，活動期間享7.1折超早鳥優惠，19,900元即可享大全配規格，另贈1,000元7-ELEVEN商品卡。
吸拖合一產品已不是新鮮事，今年初也有其他可自動清潔拖布的機種亮相，這次伊萊克斯極適家居900無線濕拖吸塵器貼心程度再升級，首創獨特淨汙分流清洗槽，以內外雙槽設計，讓淨水與汙水徹底分離，只要20～30秒，即可將超細纖維清潔布上的髒污洗淨並甩乾，一般家庭大約只要1.6公升的清水，就可以完成16坪空間清潔，淨汙分流清洗槽更設計了側邊排水孔，倒出汙水方便又省力。全新濕拖吸頭在前方設置了LED燈，採用電動旋轉系統，搭配可重複水洗的超細纖維清潔布，能有效去除硬質地板上的污漬及頑垢；吸頭後設置方便的踩卸更換設計，只要輕踩吸頭後方踏板，即可輕鬆卸下吸頭免沾手。
而針對吸地功能，極適家居900無線濕拖吸塵器這次搭配了新款毛髮截斷吸頭及拋光滾刷吸頭雙主吸頭，毛髮截斷吸頭全新踏板更便於踩踏，踩下按鍵5～10秒，即可剪斷滾刷上纏繞的頭髮，並吸入集塵盒中，而針對木地板、磁磚等硬質地板設計的拋光滾刷吸頭，可強力吸除微塵、粉末至大顆粒各式髒污，吸頭底部絨毛邊條在運轉時緊貼地面，產生強大真空吸力，同時可對地板產生近似拋光效果，讓地板光潔如新。
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