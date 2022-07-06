真正不弄髒手！伊萊克斯極適家居900濕拖吸塵器免手洗、汙水分流更潔淨

現代人對環境潔淨度以及清潔家電的要求越來越高，吸拖合一的吸塵器、掃地機器人成為近期新品主流。瑞典伊萊克斯觀察到消費者需求，宣布推出全新「乾濕兩用」UltimateHome極適家居900無線濕拖吸塵器，以業界首創「免手洗淨汙分流」清洗方案，運用LED免沾手濕拖吸頭搭配淨汙分流清洗槽，解決了現今市面上吸拖合一產品需以雙手清洗拖布，或重複使用髒水拖遍家中地面的痛點，除了有效防止地面髒污擴散和細菌造成的二次汙染，同時也免去手洗拖布的時間及體力，輕鬆打掃不弄髒手。即日起至8月9日於嘖嘖平台搶先進行募資，活動期間享7.1折超早鳥優惠，19,900元即可享大全配規格，另贈1,000元7-ELEVEN商品卡。

吸拖合一產品已不是新鮮事，今年初也有其他可自動清潔拖布的機種亮相，這次伊萊克斯極適家居900無線濕拖吸塵器貼心程度再升級，首創獨特淨汙分流清洗槽，以內外雙槽設計，讓淨水與汙水徹底分離，只要20～30秒，即可將超細纖維清潔布上的髒污洗淨並甩乾，一般家庭大約只要1.6公升的清水，就可以完成16坪空間清潔，淨汙分流清洗槽更設計了側邊排水孔，倒出汙水方便又省力。全新濕拖吸頭在前方設置了LED燈，採用電動旋轉系統，搭配可重複水洗的超細纖維清潔布，能有效去除硬質地板上的污漬及頑垢；吸頭後設置方便的踩卸更換設計，只要輕踩吸頭後方踏板，即可輕鬆卸下吸頭免沾手。