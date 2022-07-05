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高登鐘表歡慶50週年 Blancpain獻罕見雙色五十噚深潛器

聯合報／ 記者孫曼／台北即時報導
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供

在台深耕多年的高級鐘表零售商及經銷商高登鐘表（Cortina Watch），今年歡慶創立50週年。多個全球長期合作的高級製表品牌夥伴，都特地為高登獻上獨一無二的50週年紀念腕表，歡慶此金禧里程碑。以奠定現代潛水表規格而聞名的寶珀（Blancpain），特地打造一款罕見的雙色配置Fifty Fathoms Bathyscaphe五十噚深潛器紀念腕表，銘誌雙方20多年的深厚情誼。

Blancpain在1953年推出的首枚專業的Fifty Fathoms五十噚潛水表，為現代潛水表奠定了全新的標準。五十噚潛水表是專為水肺潛水先鋒與當時的法國海軍戰隊菁英小組所精心設計，透過創新的雙重密封表冠與表背密封系統等專利技術，使防水性能達到近90米的深度。此外，用以核對潛水時間的可鎖定單向旋轉帶刻度表圈，和易於黑暗水中閱讀時間的螢光指針和刻度，為專業潛水員提供最強大的水中計時功能。Blancpain更採用軟鐵作為內表殼，以達到防磁效果，可以說是現代潛水表的全方位性能之作。

Blancpain持續精進研發，並於1956年推出一款隸屬於五十噚旗下、表徑較小的Bathyscaphe深潛器，更適合業餘潛水玩家或作為一般日常配戴。隨著時代演進與休閒潛水運動的擴展，Fifty Fathoms五十噚和Bathyscaphe深潛器系列在將近70年後，仍以其獨具魅力的外觀與可靠的性能，成為許多藏家的最愛。

「我們除了致力於保留Blancpain在1956年創作Bathyscaphe深潛器的經典元素，同時也注入了個性化的美學風格。」登鐘錶執行長林日耀先生（Jeremy Lim）說。如今為誌慶高登鐘表50週年而特別打造的Fifty Fathoms Bathyscaphe五十噚深潛器紀念腕表，限量50只。腕表採用經緞面拋光的43毫米鈦金屬作為表殼，搭配黃金、銅和鈀製成的Sedna®專利黃金合金單向旋轉表圈，內嵌緞面抛光陶瓷飾物與Ceragold®標示，質感與耐用度兼具。黑色霧面表盤配上覆以Super-LumiNova®塗層的Sedna®金時標和指針，與表圈相呼應。

藍寶石水晶底蓋上印有「Cortina Watch 50th Anniversary since 1972」 題字，並搭載經典的Calibre 1315自動上鍊機芯，配有三個串聯發條盒提供長達5天的動力儲備，擺輪配備不受詞的矽游絲以確保振盪頻率的規律，裝飾細節精緻到位，別具用心。

藍寶石水晶底蓋上印有「Cortina Watch 50th Anniversary since 1972」 (高登鐘表50週年，自 1972年) 題字。圖／高登鐘表提供
藍寶石水晶底蓋上印有「Cortina Watch 50th Anniversary since 1972」 (高登鐘表50週年，自 1972年) 題字。圖／高登鐘表提供
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供
Blancpain專為高登鐘表50週年所設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕表，全球限量50只。圖／高登鐘表提供

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