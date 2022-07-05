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攜手時尚設計師詹朴聯名打造 郭元益推頂級蛋黃酥禮盒

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
鳳小岳現場品嚐頂級蛋黃酥。記者王聰賢／攝影
鳳小岳現場品嚐頂級蛋黃酥。記者王聰賢／攝影

多年來持續與台灣藝術家、設計師推出聯名禮盒的郭元益，今年特別邀請到二度合作的台灣時尚設計師品牌APUJAN，再次攜手打造限定商品

「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒，並由郭元益代言人鳳小岳主演形象廣告，詮釋在資訊爆炸的疫情時代下恆久溫暖的送禮心意。

身為郭元益創立150多年來首度啟用的代言人，鳳小岳也特別和APUJAN設計師詹朴一同出席了「FOR YOU」糕餅禮盒發表會。他透露自己平常不太吃甜點，但是蛋黃酥在這之中佔了很重要的位置：「我其實是特別節日才會吃這些點心，平常還是會比較克制。像蛋黃酥好像是隨著年齡增長會越來越懂得欣賞的東西，跟朋友聚在一起喝茶、聊天，吃吃點心這種氣氛很不錯。」他也大讚這次郭元益以日本北海道小麥、歐洲進又奶油、宜蘭紅土鹹蛋黃、屏東萬丹紅豆以純手工打造的蛋黃酥吃起來「很輕盈，沒有負擔感。」

設計師詹朴本次除了以同名品牌APUJAN攜手郭元益推出「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒之外，也操刀了本系列的形象廣告，相關主視覺與品牌元素也會延伸至門市空間中。雙方曾在2017年推出「小行星 2067」聯名禮盒，當時詹朴還為郭元益打造專屬制服。今年二度合作，詹朴設計了兩款包裝，分別是「FOR YOU - 訊號與雜訊」與「FOR YOU - 遙遠的你」。

兩款都採用雙層木盒的結構設計，再以橘、藍色封套為視覺載體。詹朴透露，每個細節都有所意涵，像是寫的特別小的字就是代表從遙遠的星球傳來的，另外像是APUJAN品牌設計中常見的星球、飛艇、衛星及飛行軌道等元素，則象徵遙遠彼端的心意將穿越層層雜訊，努力傳遞至資訊喧囂的現代中。「在現代如此龐大的訊息量中，心意是不會消失的。」詹朴說。

「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒中除了蛋黃酥，還有其他結合中西式風格的點心。即日起於郭元益全直營通路限量上架，首批限量2,000盒，之後將持續主打到中秋檔期，售價1,250元起。

「FOR YOU - 遙遠的你」聯名禮盒。圖／郭元益提供
「FOR YOU - 遙遠的你」聯名禮盒。圖／郭元益提供
設計師詹朴同名品牌APUJAN攜手郭元益推出「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒，也操刀了本系列的形象廣告，由鳳小岳主演。圖／郭元益提供
設計師詹朴同名品牌APUJAN攜手郭元益推出「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒，也操刀了本系列的形象廣告，由鳳小岳主演。圖／郭元益提供
「FOR YOU - 訊號與雜訊」聯名禮盒。圖／郭元益提供
「FOR YOU - 訊號與雜訊」聯名禮盒。圖／郭元益提供
鳳小岳主演APUJAN攜手郭元益推出的「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒形象廣告。圖／郭元益提供
鳳小岳主演APUJAN攜手郭元益推出的「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒形象廣告。圖／郭元益提供
鳳小岳主演APUJAN攜手郭元益推出的「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒形象廣告。圖／郭元益提供
鳳小岳主演APUJAN攜手郭元益推出的「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒形象廣告。圖／郭元益提供
郭元益以日本北海道小麥、歐洲進又奶油、宜蘭紅土鹹蛋黃、屏東萬丹紅豆以純手工打造頂級蛋黃酥。圖／郭元益提供
郭元益以日本北海道小麥、歐洲進又奶油、宜蘭紅土鹹蛋黃、屏東萬丹紅豆以純手工打造頂級蛋黃酥。圖／郭元益提供
鳳小岳（右）、設計師詹朴。記者王聰賢／攝影
鳳小岳（右）、設計師詹朴。記者王聰賢／攝影
設計師詹朴本次除了以同名品牌APUJAN攜手郭元益推出「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒之外，也操刀了本系列的形象廣告，由鳳小岳主演。圖／郭元益提供
設計師詹朴本次除了以同名品牌APUJAN攜手郭元益推出「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒之外，也操刀了本系列的形象廣告，由鳳小岳主演。圖／郭元益提供
鳳小岳主演APUJAN攜手郭元益推出的「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒形象廣告。圖／郭元益提供
鳳小岳主演APUJAN攜手郭元益推出的「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒形象廣告。圖／郭元益提供
APUJAN攜手郭元益推出「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒之外，也操刀了本系列的形象廣告，由鳳小岳主演。圖／郭元益提供
APUJAN攜手郭元益推出「FOR YOU」頂級蛋黃酥糕餅禮盒之外，也操刀了本系列的形象廣告，由鳳小岳主演。圖／郭元益提供

蛋黃酥 品牌

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