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長榮航空新增歐洲雙航點 10月起直飛米蘭、慕尼黑

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空將於10月25日開闢台北-米蘭直飛航線、11月3日開闢台北-慕尼黑直飛航線，兩個航點皆以波音777-300ER執飛，明日起至8月8日於長榮航空官網購買機票可享的開航優惠票價。記者黃仲明／攝影
長榮航空將於10月25日開闢台北-米蘭直飛航線、11月3日開闢台北-慕尼黑直飛航線，兩個航點皆以波音777-300ER執飛，明日起至8月8日於長榮航空官網購買機票可享的開航優惠票價。記者黃仲明／攝影

長榮航空今天（5日）宣布，將於今年（2022）10月25日開闢台北-米蘭航線，提供每周兩班的飛航服務；11月3日開闢台北-慕尼黑航線，提供每周四班的飛航服務；屆時，長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，民眾明天起就可在長榮航空官網購票及訂位。

長榮航空表示，睽違25年後再度開闢歐洲新航線，陸續新增米蘭及慕尼黑兩個直飛新航點，讓歐洲航網的佈局更完善，搭配巴黎、維也納的直飛航線，或是中停曼谷的倫敦及阿姆斯特丹航線，提供旅客多點進出的行程組合，對於商務或是旅遊的民眾都將是往返歐洲最佳選擇。

長榮航空指出，歐洲新航點開闢後，米蘭、慕尼黑、巴黎、維也納都有直飛台北的航班，均為清晨抵達桃園機場，可搭配長榮航空東北亞、東南亞的綿密航網，方便旅客轉機至亞洲各大城市，將有利於逐步吸引歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。

長榮航空為慶賀歐洲雙航點開航，明日起至8月8日止，透過長榮航空官網購買今年11月30日前來回的台北-米蘭或台北-慕尼黑經濟艙機票，最低只要台幣2萬7569元起（不含稅金及其他各項附加費）。此外，旅行業者也預先規劃各式團體行程，米蘭 10天只要台幣7萬9900元起、慕尼黑10天只要台幣6萬9900元起，民眾可先上網瀏覽，在開放團體旅遊後即可搶先購買喜愛的行程。

米蘭是義大利北部第一大城市，其時尚精品、建築景觀、藝文底蘊都獨步全球，米蘭時裝週是世界上最有影響力的時裝活動之一，宏偉的米蘭大教堂、達文西最後的晚餐壁畫真跡更是旅客必遊景點。此外對於喜愛體育賽事的民眾而言，F1賽車的蒙札賽道也是不容錯過朝聖之地，知名的「環義」自行車賽事，每年皆吸引全球自行車好手前往競技，而各類的義大利美食，更是讓饕客可以大飽口福。

慕尼黑為德國的商業重鎮，享有世界啤酒之都的美名，慕尼黑啤酒節更被譽為全世界最盛大的節慶活動，慕尼黑著名的聖母教堂、寧芬堡宮、新天鵝堡、國王湖以及BMW博物館更是不容錯過的經典景點。而每兩年舉辦一次的慕尼黑電子展，是全球規模最大的電子零組件專業展，每屆皆吸引全球超過50個國家參展，買家超過100餘國，是接觸全球專業買主的絕佳機會。

長榮航空米蘭、慕尼黑航線開闢後，可滿足不同客群的需求，米蘭將吸引參展及喜愛購物的旅客，慕尼黑則以商務客為主，兩個航點也都是歐洲重點的旅遊景點之一，便利的直飛服務及綿密航網，提供歐洲旅程更多玩法，在疫情過後預期會掀起一波「慕」名而來，想體驗道地的「義」國風情的旅遊熱潮。

長榮航空台北-米蘭航線及台北-慕尼黑航線均以波音777-300ER機型飛航，規劃之班機起降時間。圖／長榮航空提供
長榮航空台北-米蘭航線及台北-慕尼黑航線均以波音777-300ER機型飛航，規劃之班機起降時間。圖／長榮航空提供
相鄰米蘭大教堂及斯卡拉歌劇院的艾曼紐二世拱廊，美食餐廳、咖啡店、酒吧及精品店林立其中，旅客可順遊市區米蘭三大知名景點。圖／長榮航空提供
相鄰米蘭大教堂及斯卡拉歌劇院的艾曼紐二世拱廊，美食餐廳、咖啡店、酒吧及精品店林立其中，旅客可順遊市區米蘭三大知名景點。圖／長榮航空提供
長榮航空將於10月25日開闢台北-米蘭直飛航線，提供每週兩班的飛航服務，「世界精品時尚之都」米蘭以觀光及建築景觀聞名於世，擁有悠久歷史的米蘭大教堂是旅客必訪之地。圖／長榮航空提供
長榮航空將於10月25日開闢台北-米蘭直飛航線，提供每週兩班的飛航服務，「世界精品時尚之都」米蘭以觀光及建築景觀聞名於世，擁有悠久歷史的米蘭大教堂是旅客必訪之地。圖／長榮航空提供
德國慕尼黑奧林匹克體育場為1972年奧運的主運動場，以廣達7.5萬平方公尺的帳篷式屋頂聞名，民眾可登上園區中的慕尼黑塔，將慕尼黑市景盡收眼底，還能遠望阿爾卑斯山峰。圖／慕尼黑機場提供
德國慕尼黑奧林匹克體育場為1972年奧運的主運動場，以廣達7.5萬平方公尺的帳篷式屋頂聞名，民眾可登上園區中的慕尼黑塔，將慕尼黑市景盡收眼底，還能遠望阿爾卑斯山峰。圖／慕尼黑機場提供
慕尼黑知名景點寧芬堡宮位於市區，於1675年落成，是巴伐利亞統治者的夏宮，除了主建築之外，寧芬堡宮周圍的水道以及前方池塘天晴時景色優美，是個輕鬆愜意的好去處。圖／慕尼黑機場提供
慕尼黑知名景點寧芬堡宮位於市區，於1675年落成，是巴伐利亞統治者的夏宮，除了主建築之外，寧芬堡宮周圍的水道以及前方池塘天晴時景色優美，是個輕鬆愜意的好去處。圖／慕尼黑機場提供
長榮航空將於11月3日開闢台北-慕尼黑直飛航線，提供每週四班的飛航服務，旅客可搭配長榮航空其他歐洲航點組成多點進出的行程組合。圖／慕尼黑機場提供
長榮航空將於11月3日開闢台北-慕尼黑直飛航線，提供每週四班的飛航服務，旅客可搭配長榮航空其他歐洲航點組成多點進出的行程組合。圖／慕尼黑機場提供

慕尼黑 米蘭 長榮

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