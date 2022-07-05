條紋配編織就是大寫的「度假風」！GUCCI新品涼爽清新

炎熱的夏天，在穿搭造型方面總是令人不自覺地偏好視覺有降溫感的淺色系單品。GUCCI近期從今年Love Parade系列中精選了符合這類型特質的品項，推出Towards the Sun系列，以充滿海灘風情的條紋、涼爽編織元素，呈現舒適清新的夏日時尚。

本次一大重點之一，就是藍色的標誌性GG logo配上拉菲草編織原色的單品，像是厚底涼鞋、漁夫帽等，都使用了草編logo主題帶出亮眼度假風情，其中GG Marmon包更以藍白條紋搭配草編元素，經典、休閒又有型。而總能展現愜意瀟灑姿態的花襯衫們，也是此系列不容錯過的設計。黃色、藍色的島嶼景緻配上不同色的文字，非常繽紛俏皮。此外，還有精選的泳裝，有斜肩設計的單色俐落款，也有熱帶印花的明亮單肩連身泳裝。

包款除了GG Marmon包之外，其他經典人氣代表像是Diana、Horsebit 1955馬銜鍊包等也都換上新裝，Diana的竹製握把上有皮革裝飾，更主打與拉菲草纖維編織出藍色與自然的千鳥紋圖樣。帽子、皮帶和拉鍊式錢包等，也滿足了各式需求。