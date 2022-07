條紋配編織就是大寫的「度假風」！GUCCI新品涼爽清新

炎熱的夏天,在穿搭造型方面總是令人不自覺地偏好視覺有降溫感的淺色系單品。GUCCI近期從今年Love Parade系列中精選了符合這類型特質的品項,推出Towards the Sun系列,以充滿海灘風情的條紋、涼爽編織元素,呈現舒適清新的夏日時尚。

本次一大重點之一,就是藍色的標誌性GG logo配上拉菲草編織原色的單品,像是厚底涼鞋、漁夫帽等,都使用了草編logo主題帶出亮眼度假風情,其中GG Marmon包更以藍白條紋搭配草編元素,經典、休閒又有型。而總能展現愜意瀟灑姿態的花襯衫們,也是此系列不容錯過的設計。黃色、藍色的島嶼景緻配上不同色的文字,非常繽紛俏皮。此外,還有精選的泳裝,有斜肩設計的單色俐落款,也有熱帶印花的明亮單肩連身泳裝。

包款除了GG Marmon包之外,其他經典人氣代表像是Diana、Horsebit 1955馬銜鍊包等也都換上新裝,Diana的竹製握把上有皮革裝飾,更主打與拉菲草纖維編織出藍色與自然的千鳥紋圖樣。帽子、皮帶和拉鍊式錢包等,也滿足了各式需求。