條紋配編織就是大寫的「度假風」！GUCCI新品涼爽清新
炎熱的夏天，在穿搭造型方面總是令人不自覺地偏好視覺有降溫感的淺色系單品。GUCCI近期從今年Love Parade系列中精選了符合這類型特質的品項，推出Towards the Sun系列，以充滿海灘風情的條紋、涼爽編織元素，呈現舒適清新的夏日時尚。
本次一大重點之一，就是藍色的標誌性GG logo配上拉菲草編織原色的單品，像是厚底涼鞋、漁夫帽等，都使用了草編logo主題帶出亮眼度假風情，其中GG Marmon包更以藍白條紋搭配草編元素，經典、休閒又有型。而總能展現愜意瀟灑姿態的花襯衫們，也是此系列不容錯過的設計。黃色、藍色的島嶼景緻配上不同色的文字，非常繽紛俏皮。此外，還有精選的泳裝，有斜肩設計的單色俐落款，也有熱帶印花的明亮單肩連身泳裝。
包款除了GG Marmon包之外，其他經典人氣代表像是Diana、Horsebit 1955馬銜鍊包等也都換上新裝，Diana的竹製握把上有皮革裝飾，更主打與拉菲草纖維編織出藍色與自然的千鳥紋圖樣。帽子、皮帶和拉鍊式錢包等，也滿足了各式需求。
系列形象廣告特別到普羅威斯頓的海岸拍攝，而該地也是許多藝術家和創作者的避暑勝地。照片和影片記錄了一群人在北方的古樸的鱈魚角（Cape Cod）度假，像是游泳、曬日光浴、燈塔周邊散步。廣告中還展示了Ophidia行李箱，除了彰顯度假心情，也作為繼承GUCCI過去在旅行方面的百年傳統。
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