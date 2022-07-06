又一台灣之光！瑞穗鮮乳連6年奪世界大獎肯定 引領台灣鮮奶克服先天劣勢 走向國際舞台

台灣本土鮮乳品牌再傳捷報！瑞穗鮮乳連續第六年獲得 Monde Selection 世界品質評鑑大賞金獎、iTi 比利時風味絕佳獎肯定，讓世界看見台灣鮮奶的可能性。作為台灣鮮奶領導品牌，瑞穗鮮乳帶領台灣乳業不斷前進，迎向嶄新的高度；而每一滴香純的鮮奶，都喝得到瑞穗鮮乳在產業鏈中，對優質風味、安心檢驗、在地鮮奶永續價值投入的種種努力。

克服先天環境限制 瑞穗鮮乳穩定高品質風味收服國際評審味蕾打破台灣在牛隻飼養上先天不利的潮濕、高溫、腹地小等自然條件限制，瑞穗鮮乳在今年甫公布的兩項世界級指標性食品獎項上，連續第六年獲得 Monde Selection 世界品質評鑑大賞金獎、iTi 比利時風味絕佳獎。

Monde Selection 擁有超過半世紀的歷史，堪稱食品界的最高殿堂，每年由多位國際專家依口感、香氣、外觀、產品成分、創新性、包裝和商業聲明正確性等多項指標進行嚴格的綜合評鑑；iTi 風味絕佳獎的評鑑則由200 多名世界知名廚師和飲品專家所組成，評鑑全程為盲測，完全以第一印象、味覺、嗅覺、視覺、質地五項指標作為評判標準。而瑞穗鮮乳克服台灣在乳牛養殖上，高溫、潮濕等先天氣候劣勢，持續提升產業技術，讓品質與風味年年維持穩定的高水準表現，達成連續多屆坐收國際獎項的好成績。

圖／瑞穗鮮乳 提供

1039項食安檢驗把關 瑞穗鮮乳團隊重視「危機預防」嚴格監控鮮乳品質從產地到餐桌所經過的每一道流程，都可能影響鮮奶的風味與品質，因此瑞穗鮮乳團隊在食安的「危機預防」上不遺餘力，一瓶鮮乳從原料、包材到成品共會經過 1039 種定期食安檢驗，從牧場源頭開始，瑞穗鮮乳即訂定最嚴謹的評鑑機制，實地訪查牧場端的動物用藥、飼料、疾病管制等面向是否符合規範，更是全台第一家要求合作牧場在每日交乳前進行「藥物殘留快篩檢驗」的乳廠，為提供給消費者的安心鮮乳「超前部署」。

此外，團隊也在 2015 年導入 FSQM 系統，透過大數據分析、判定檢驗結果、追溯生產流程，更進一步建立預警系統，一旦製程中出現異常，酪農與團隊即能隨時彼此通報、釐清問題發生的環節，以最有效率的方式排解狀況。

圖／瑞穗鮮乳 提供

圖／瑞穗鮮乳 提供

積極提供出國進修機會與牧場客製化服務 持續推動台灣乳業升級多年來，瑞穗鮮乳不僅力求品牌與日俱進，更為帶動台灣整體乳品產業升級，致力提供契約酪農戶最完整的支持。除了客製化的牧場服務、建立預防醫學與 DHI 分析等 17 項的完整技術服務項目，讓酪農遇到難題時都可向輔導員「掛號」尋求技術協助，瑞穗鮮乳團隊更舉辦出國教育訓練課程，特別帶二代酪農遠赴氣候環境比台灣濕熱，卻可躋身國際、產乳量為世界第一的以色列等國進修，將世界先進育牛技術導入，並發展為台灣在地化適合的模式，包含：乾式榨乳、牛牛水上樂園技術、預防醫學等，皆為台灣的牛隻福利與提升生乳品質寫下新頁。

以台灣鮮奶領導品牌為目標，瑞穗鮮乳團隊實踐從牧場到餐桌的嚴格把關、提早預防，並持續扶植台灣乳業成長，讓每一滴鮮乳都能嘗到優質風味、安全安心好品質，以及在地鮮奶的永續價值。