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又一台灣之光！瑞穗鮮乳連6年奪世界大獎肯定 引領台灣鮮奶克服先天劣勢 走向國際舞台

聯合新聞網／ 綜合報導

台灣本土鮮乳品牌再傳捷報！瑞穗鮮乳連續第六年獲得 Monde Selection 世界品質評鑑大賞金獎、iTi 比利時風味絕佳獎肯定，讓世界看見台灣鮮奶的可能性。作為台灣鮮奶領導品牌，瑞穗鮮乳帶領台灣乳業不斷前進，迎向嶄新的高度；而每一滴香純的鮮奶，都喝得到瑞穗鮮乳在產業鏈中，對優質風味、安心檢驗、在地鮮奶永續價值投入的種種努力。

克服先天環境限制 瑞穗鮮乳穩定高品質風味收服國際評審味蕾
打破台灣在牛隻飼養上先天不利的潮濕、高溫、腹地小等自然條件限制，瑞穗鮮乳在今年甫公布的兩項世界級指標性食品獎項上，連續第六年獲得 Monde Selection 世界品質評鑑大賞金獎、iTi 比利時風味絕佳獎。

Monde Selection 擁有超過半世紀的歷史，堪稱食品界的最高殿堂，每年由多位國際專家依口感、香氣、外觀、產品成分、創新性、包裝和商業聲明正確性等多項指標進行嚴格的綜合評鑑；iTi 風味絕佳獎的評鑑則由200 多名世界知名廚師和飲品專家所組成，評鑑全程為盲測，完全以第一印象、味覺、嗅覺、視覺、質地五項指標作為評判標準。而瑞穗鮮乳克服台灣在乳牛養殖上，高溫、潮濕等先天氣候劣勢，持續提升產業技術，讓品質與風味年年維持穩定的高水準表現，達成連續多屆坐收國際獎項的好成績。

圖／瑞穗鮮乳 提供
圖／瑞穗鮮乳 提供

1039項食安檢驗把關　瑞穗鮮乳團隊重視「危機預防」嚴格監控鮮乳品質
從產地到餐桌所經過的每一道流程，都可能影響鮮奶的風味與品質，因此瑞穗鮮乳團隊在食安的「危機預防」上不遺餘力，一瓶鮮乳從原料、包材到成品共會經過 1039 種定期食安檢驗，從牧場源頭開始，瑞穗鮮乳即訂定最嚴謹的評鑑機制，實地訪查牧場端的動物用藥、飼料、疾病管制等面向是否符合規範，更是全台第一家要求合作牧場在每日交乳前進行「藥物殘留快篩檢驗」的乳廠，為提供給消費者的安心鮮乳「超前部署」。

此外，團隊也在 2015 年導入 FSQM 系統，透過大數據分析、判定檢驗結果、追溯生產流程，更進一步建立預警系統，一旦製程中出現異常，酪農與團隊即能隨時彼此通報、釐清問題發生的環節，以最有效率的方式排解狀況。

圖／瑞穗鮮乳 提供
圖／瑞穗鮮乳 提供

圖／瑞穗鮮乳 提供
圖／瑞穗鮮乳 提供

積極提供出國進修機會與牧場客製化服務　持續推動台灣乳業升級
多年來，瑞穗鮮乳不僅力求品牌與日俱進，更為帶動台灣整體乳品產業升級，致力提供契約酪農戶最完整的支持。除了客製化的牧場服務、建立預防醫學與 DHI 分析等 17 項的完整技術服務項目，讓酪農遇到難題時都可向輔導員「掛號」尋求技術協助，瑞穗鮮乳團隊更舉辦出國教育訓練課程，特別帶二代酪農遠赴氣候環境比台灣濕熱，卻可躋身國際、產乳量為世界第一的以色列等國進修，將世界先進育牛技術導入，並發展為台灣在地化適合的模式，包含：乾式榨乳、牛牛水上樂園技術、預防醫學等，皆為台灣的牛隻福利與提升生乳品質寫下新頁。

以台灣鮮奶領導品牌為目標，瑞穗鮮乳團隊實踐從牧場到餐桌的嚴格把關、提早預防，並持續扶植台灣乳業成長，讓每一滴鮮乳都能嘗到優質風味、安全安心好品質，以及在地鮮奶的永續價值。

圖／瑞穗鮮乳 提供
圖／瑞穗鮮乳 提供

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