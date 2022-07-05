DE BEERS巧玩絢麗光影 全新高級珠寶繽紛金屬襯彩鑽

今年伊始，以鑽石聞名的英國珠寶品牌De Beers，就以The Alchemist of Light 高級珠寶系列的全新創作Atomique與Light Rays巧玩光影、展現有別以往的設計能量。在7月巴黎高級訂製時裝週，De Beers持續探索大自然的光之魔法，推出The Alchemist of Light系列第二篇章共5個套組45 件獨一無二的珠寶。

光，是一股無形、純粹的能量，也是賦予寶石瑰麗光彩的來源。尤其，鑽石的顏色、切割和鑲嵌方式會與光互動出不同的面貌。已經亮相的Atomique套組，創意十足地以分子結構層次詮釋鑽石，捕捉破曉陽光的Light Rays套組，則首度運用陽極處理鈦金屬上色，各種豐富的色彩襯托鑽石的璀璨。

全新登場的Dusk Reflection、Ascending Shadows、Midnight Aura、Optical Wonder 和 Frozen Capture套組，延續前一篇章的創作概念與手法。Dusk Reflection套組以雙色金屬和亮麗的鑽石勾勒經典的蓮花圖騰，組成多件可拆卸轉換的珠寶；Ascending Shadows 和 Optical Wonder 套組均配上的彩色鈦金屬，及鮮明的粉紅色和藍色的鋁金屬，以對比撞色的方式襯托白鑽和彩鑽，塑造出令人驚艷的雕塑感效果；以宇宙星塵為靈感的Midnight Aura套組，鑽石鑲嵌於綠玉髓之上，是品牌極為罕見運用彩色寶石的作品；Frozen Capture套組則鑽石與白水晶交織出純淨動人的冰晶景緻。

突破傳統的Ascending Shadows套組共7件作品，以建築幾何為基本設計元素，採用粉紅色、藍色和綠色的陽極氧化鈦金屬和塗層鋁金屬等創新材質，襯托珍稀罕見的粉紅鑽、灰鑽、綠色和帶褐色的粉紅色鑽石原石，撞色對比的手法令人過目難忘。以焦點Ascending Shadows項鍊為例，逐漸攀升的階梯面是深藍色鋁金屬打造，連接鑲鑽的淺藍色鈦金屬，但由於兩種金屬無法相熔合，因此142個獨立零件均需要彼此單獨鉸接。深淺藍色光澤，襯托中央3.41克拉梨形切割淡彩灰鑽，兩側則裝飾白色欖尖形切割鑽石和綠色鑽石原石，色彩的層次豐富細緻。

Midnight Aura套組由刻劃宇宙中綠色星塵雲的5件珠寶組成，用上品牌甚少出現的素材如黑銠（Black rhodium）和蛋面切割綠玉髓，襯托圓形明亮式切割白鑽和公主方形切割鑽石。項鍊行雲流水般的靈活網狀圖案由上百枚包鑲鑽石組成，主鑽為一顆具有履歷身份的De Beers Natural Works of Art系列20.57克拉梨形切割白鑽，並能變化3種不同的配戴方式。