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DE BEERS巧玩絢麗光影 全新高級珠寶繽紛金屬襯彩鑽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dusk Reflection以粉紅色和白色為基調刻畫夕陽在地平線上綻放的柔和光芒。設計融合Enchanted Lotus的蓮花圖案。圖／DE BEERS提供
Dusk Reflection以粉紅色和白色為基調刻畫夕陽在地平線上綻放的柔和光芒。設計融合Enchanted Lotus的蓮花圖案。圖／DE BEERS提供

今年伊始，以鑽石聞名的英國珠寶品牌De Beers，就以The Alchemist of Light 高級珠寶系列的全新創作Atomique與Light Rays巧玩光影、展現有別以往的設計能量。在7月巴黎高級訂製時裝週，De Beers持續探索大自然的光之魔法，推出The Alchemist of Light系列第二篇章共5個套組45 件獨一無二的珠寶。

光，是一股無形、純粹的能量，也是賦予寶石瑰麗光彩的來源。尤其，鑽石的顏色、切割和鑲嵌方式會與光互動出不同的面貌。已經亮相的Atomique套組，創意十足地以分子結構層次詮釋鑽石，捕捉破曉陽光的Light Rays套組，則首度運用陽極處理鈦金屬上色，各種豐富的色彩襯托鑽石的璀璨。

全新登場的Dusk Reflection、Ascending Shadows、Midnight Aura、Optical Wonder 和 Frozen Capture套組，延續前一篇章的創作概念與手法。Dusk Reflection套組以雙色金屬和亮麗的鑽石勾勒經典的蓮花圖騰，組成多件可拆卸轉換的珠寶；Ascending Shadows 和 Optical Wonder 套組均配上的彩色鈦金屬，及鮮明的粉紅色和藍色的鋁金屬，以對比撞色的方式襯托白鑽和彩鑽，塑造出令人驚艷的雕塑感效果；以宇宙星塵為靈感的Midnight Aura套組，鑽石鑲嵌於綠玉髓之上，是品牌極為罕見運用彩色寶石的作品；Frozen Capture套組則鑽石與白水晶交織出純淨動人的冰晶景緻。

突破傳統的Ascending Shadows套組共7件作品，以建築幾何為基本設計元素，採用粉紅色、藍色和綠色的陽極氧化鈦金屬和塗層鋁金屬等創新材質，襯托珍稀罕見的粉紅鑽、灰鑽、綠色和帶褐色的粉紅色鑽石原石，撞色對比的手法令人過目難忘。以焦點Ascending Shadows項鍊為例，逐漸攀升的階梯面是深藍色鋁金屬打造，連接鑲鑽的淺藍色鈦金屬，但由於兩種金屬無法相熔合，因此142個獨立零件均需要彼此單獨鉸接。深淺藍色光澤，襯托中央3.41克拉梨形切割淡彩灰鑽，兩側則裝飾白色欖尖形切割鑽石和綠色鑽石原石，色彩的層次豐富細緻。

Midnight Aura套組由刻劃宇宙中綠色星塵雲的5件珠寶組成，用上品牌甚少出現的素材如黑銠（Black rhodium）和蛋面切割綠玉髓，襯托圓形明亮式切割白鑽和公主方形切割鑽石。項鍊行雲流水般的靈活網狀圖案由上百枚包鑲鑽石組成，主鑽為一顆具有履歷身份的De Beers Natural Works of Art系列20.57克拉梨形切割白鑽，並能變化3種不同的配戴方式。

Optical Wonder套組則是受到歐普藝術（Op Art）藝術運動的代表人物維克托瓦薩雷里（Victor Vasarely）的啟發，運用幾何圖案展現出獨特的視錯覺效果。De Beers以密釘鑲鑽石和彩色鋁金屬交織成鮮明大膽的對比線條，讓目光聚焦於瑰麗主鑽之上，例如手鐲就以密釘鑲圓形明亮式黃鑽和黑色鋁金屬對比交錯，突顯中央一顆3.02克拉的橢圓形切割深彩帶灰色的綠鑽。

Frozen Capture耳掛與耳釘，18K白金鑲嵌1.58克拉的公主方形切割鑽石和方形白水晶、鑽石，267萬元。圖／DE BEERS提供
Frozen Capture耳掛與耳釘，18K白金鑲嵌1.58克拉的公主方形切割鑽石和方形白水晶、鑽石，267萬元。圖／DE BEERS提供
Ascending Shadows髮飾，藍色鈦金屬鑲嵌白鑽與一顆2.70克拉橢圓形切割灰鑽主鑽，1,335萬元。圖／DE BEERS提供
Ascending Shadows髮飾，藍色鈦金屬鑲嵌白鑽與一顆2.70克拉橢圓形切割灰鑽主鑽，1,335萬元。圖／DE BEERS提供
Ascending Shadows項鍊，深藍色鋁金屬、淺藍色鈦金屬相接鑲嵌白鑽和綠色鑽石原石、一顆3.41克拉的梨形切割淡彩灰鑽主鑽，約2,060萬元。圖／DE BEERS提供
Ascending Shadows項鍊，深藍色鋁金屬、淺藍色鈦金屬相接鑲嵌白鑽和綠色鑽石原石、一顆3.41克拉的梨形切割淡彩灰鑽主鑽，約2,060萬元。圖／DE BEERS提供
Midnight Aura開放式戒指，18K白金鑲嵌4.23克拉梨形切割白鑽、蛋面切割綠玉髓、鑽石，950萬元。圖／DE BEERS提供
Midnight Aura開放式戒指，18K白金鑲嵌4.23克拉梨形切割白鑽、蛋面切割綠玉髓、鑽石，950萬元。圖／DE BEERS提供
Frozen Capture項鍊，18K白金鑲嵌20.10 克拉、淨度內外無瑕的梨形切割主鑽、鑽石與白水晶，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Frozen Capture項鍊，18K白金鑲嵌20.10 克拉、淨度內外無瑕的梨形切割主鑽、鑽石與白水晶，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Optical Wonder項鍊，黑色鋁金屬、3.02克拉雷迪恩式切割濃彩黃鑽、黃鑽和白鑽，890萬元。圖／DE BEERS提供
Optical Wonder項鍊，黑色鋁金屬、3.02克拉雷迪恩式切割濃彩黃鑽、黃鑽和白鑽，890萬元。圖／DE BEERS提供
Midnight Aura項鍊，18K白金鑲嵌黑銠 (black rhodium) 、綠玉髓、20.57克拉梨形切割白鑽主鑽、鑽石，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Midnight Aura項鍊，18K白金鑲嵌黑銠 (black rhodium) 、綠玉髓、20.57克拉梨形切割白鑽主鑽、鑽石，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Dusk Reflection長耳環，18K白金和玫瑰金鑲嵌鑽石，118萬5,000元。圖／DE BEERS提供
Dusk Reflection長耳環，18K白金和玫瑰金鑲嵌鑽石，118萬5,000元。圖／DE BEERS提供
Optical Wonder手鐲，黑色鋁金屬、18K黃金鑲嵌黃鑽、白鑽、3.02克拉的橢圓形切割深彩帶灰色的綠鑽主鑽，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Optical Wonder手鐲，黑色鋁金屬、18K黃金鑲嵌黃鑽、白鑽、3.02克拉的橢圓形切割深彩帶灰色的綠鑽主鑽，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Ascending Shadows淺綠色雞尾酒戒指，淺綠色鋁金屬、鈦金屬、鑲嵌一顆1.11克拉的上丁方形切割橘褐色鑽石和一顆1.11克拉的雷迪恩式切割帶黃色的綠鑽、鑽石，474萬元。圖／DE BEERS提供
Ascending Shadows淺綠色雞尾酒戒指，淺綠色鋁金屬、鈦金屬、鑲嵌一顆1.11克拉的上丁方形切割橘褐色鑽石和一顆1.11克拉的雷迪恩式切割帶黃色的綠鑽、鑽石，474萬元。圖／DE BEERS提供
夜空中閃閃發光的綠色星塵雲是Midnight Aura套組的靈感來源，以創新且極為精準的技術將鑽石鑲嵌於蛋面切割綠玉髓之上。圖／DE BEERS提供
夜空中閃閃發光的綠色星塵雲是Midnight Aura套組的靈感來源，以創新且極為精準的技術將鑽石鑲嵌於蛋面切割綠玉髓之上。圖／DE BEERS提供
以建築為靈感的Ascending Shadows套組使用粉紅色、藍色和綠色的陽極氧化鈦金屬和塗層鋁金屬，襯托珍稀罕見的粉紅鑽和灰鑽，以及綠色和帶褐色的粉紅色鑽石原石。圖／DE BEERS提供
以建築為靈感的Ascending Shadows套組使用粉紅色、藍色和綠色的陽極氧化鈦金屬和塗層鋁金屬，襯托珍稀罕見的粉紅鑽和灰鑽，以及綠色和帶褐色的粉紅色鑽石原石。圖／DE BEERS提供
Frozen Capture手環，18K白金鑲嵌鑽石與白水晶，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Frozen Capture手環，18K白金鑲嵌鑽石與白水晶，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Ascending Shadows粉紅色雞尾酒戒指，深玫瑰粉色鋁金屬、鈦金屬、18K白金與18K玫瑰金鑲嵌1.24克拉的梨形切割褐橘鑽、鑽石，297萬元。圖／DE BEERS提供
Ascending Shadows粉紅色雞尾酒戒指，深玫瑰粉色鋁金屬、鈦金屬、18K白金與18K玫瑰金鑲嵌1.24克拉的梨形切割褐橘鑽、鑽石，297萬元。圖／DE BEERS提供
（由上至下）Optical Wonder粉紅色戒指，深玫瑰色鋁金屬和18K玫瑰金鑲嵌1.01克拉的雷迪恩式切割濃彩粉紅鑽、密釘鑲白鑽，2,225萬元；藍色戒指，藍色鋁金屬和18K白金鑲嵌0.5克拉祖母綠式切割濃彩藍鑽、密釘鑲白鑽，1485萬元。圖／DE BEERS提供
（由上至下）Optical Wonder粉紅色戒指，深玫瑰色鋁金屬和18K玫瑰金鑲嵌1.01克拉的雷迪恩式切割濃彩粉紅鑽、密釘鑲白鑽，2,225萬元；藍色戒指，藍色鋁金屬和18K白金鑲嵌0.5克拉祖母綠式切割濃彩藍鑽、密釘鑲白鑽，1485萬元。圖／DE BEERS提供

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