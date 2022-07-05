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影／台南芒果打開日本中小學營養午餐通路 17日前送達
台南水果去年成功端上日本小學生午餐餐盤，香蕉、鳳梨大受笠間市中小學童喜愛；今年進一步出口芒果，作為笠間市友部中學等4校約2500名學童營養午餐水果，今天在南化產區舉辦「台灣芒果輸日行銷會」，本產優質芒果預計14日前送達日本各校。
農糧署表示，2016年芒果外銷日本431公噸，逐年提高至去年869公噸，成長102%成果斐然。
市長黃偉哲感謝農海洋署行銷台灣水果、日本笠間台灣辦事處處長木下知香木大力推廣台灣農特產品；他表示，台南芒果產量全國最多且是最多人喜歡，過去已打開日本通路，今天更要打開日本小學生通路，讓嚴選優質芒果加入營養午餐菜單。
農糧署為宣傳台灣芒果特色，及教育吃芒果方法，與日本笠間台灣辦事處拍攝台灣芒果削切宣導影片，還印製臺灣芒果食農教育餐墊，協助日本教師教導學童台灣地理相關知識，還有台灣曾經是日本殖民地的歷史，讓台日下一代關係更緊密。
署長胡忠一表示，2019年茨城縣笠間市即與農糧署簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，之後每年5月、11月向台灣購買香蕉，作為學校營養午餐，笠間市長後來更召集鄰近的水戶市、大洗町等學校及幼稚園，一起來買台灣水果，一直維持良好合作，今年5月也試購鳳梨，這次是芒果預計在7月14日日本小朋友就能吃到。
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