以「甜酒界愛馬仕」貴腐過桶 蘇格登醇金13年獨獻台灣

全新「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」，將於今年8月在台上市，以來自法國波爾多蘇玳產區、素有「甜酒界愛馬仕」美譽的貴腐甜白酒過桶，在酒精濃度40%下演繹醇順果香風味，建議售價1,680元，僅獨獻台灣市場。

貴腐甜白酒來自極度珍稀貴腐葡萄，由於葡萄生長與釀造過程漫長且充滿限制，使得貴腐甜白酒產量稀少且價格高昂，而貴腐甜白酒天生的濃縮香甜豐味及清爽馥郁的水果香氣，加乘蘇格登特有的醇順威士忌酒體，讓品飲「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」之際，能感受到豐富的果香在舌尖爆發，口感甜美醇順。

本次「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」採用了極富盛名的法國波爾多蘇玳產區的醇金貴腐甜白酒過桶，是世界最著名的頂級貴腐酒產地之一。精挑細選後的葡萄需進行壓榨及發酵，並經過長時間的釀造，約100公斤的貴腐葡萄，才能釀造出一瓶貴腐酒，更造就了貴腐酒價格居高不下的珍稀性。

「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」深金色的美好色澤當中，蘊含了西洋梨、柑橘、檸檬等清爽酸甜水果的果香，也帶有莓果、蜜桃等熟成水果的濃郁果香，完整呈現果香雙重不同面貌，獨樹一格的甜美豐味，可說是蘇格登果香風味最為豐富的酒款之一。

「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」透過極為難得的貴腐甜白桶過桶熟陳，僅為台灣消費者打造耀眼璀璨的專屬品酩「醇金時刻」，讓朋友間的歡聚時光更加美好。 「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」以酒精濃度40%裝瓶演繹醇順果香豐味，容量700毫升，建議售價1,680元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 全新「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」，將於今年8月在台上市。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康