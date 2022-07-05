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優格、咖啡、燕麥+Q凍！手搖飲發發 X 握咖啡聯名新品
手搖飲與咖啡的聯名，會激盪出哪些新滋味？優格手搖飲發發與握咖啡Oh!Cafe聯名，由世界烘焙冠軍JACKY LAI（賴昱權）監製，以「大人系的日常浪漫」概念推出期間限定「發發想啡系列」，以及招牌配料全新口味─冠軍咖啡Q凍，即起開賣。
飲品中的咖啡，來自發發與握咖啡共同監製研發特製咖啡豆，由瓜地馬拉、哥倫比亞、衣索比亞三種不同產地的咖啡豆調配而成，結合日曬與水洗兩種處理法的特色，呈現明亮乾淨而柔和的口感。
其中，「濃萃咖啡優格」將咖啡的微苦結合優格的微酸，再加入每天現煮的顆粒燕麥，以及招牌人氣配料手工Q凍，意外呈現絕妙而平衡的風味。「黑白雙凍咖啡拿鐵」則將台農崙背鮮乳與聯名特製咖啡結合，搭配發發招牌人氣配料手工Q凍，口感香醇。
另一款「滿滿珍珠咖啡拿鐵」，擁有迷人的琥珀色漸層，咖啡拿鐵的香氣飽滿而有厚度，搭配軟嫩而不失彈牙口感的珍珠，適合拿鐵控。
此外，發發與握咖啡同步推出多款聯名周邊商品，結合奇異鳥與咖啡豆的呆萌療癒風格，包括特別設計手提外帶盒、直飲吸管兩用環保隨行杯與環保購物袋，即日起於發發全門市及發發Pinkoi設計館開放預購，數量有限售完為止。
發發歡慶周年，即將推出周年刮刮樂活動，7/25~7/31連7日來店或外送購買一杯以上飲品，即贈送發發周年慶刮刮卡一張，有機會獲得第2杯免費招待，或滿200折20現金折扣。另歡慶情人節，也推出「萌花發發」戀愛組合，7/29~8/5期間限定販售，組合包含萌花發發莓果優格、萌花發發可可優格與發發奇異鳥透明提袋，售價299元/組，7/11起開放預購，售完為止。
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