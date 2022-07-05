Fun暑假吧！ 高鐵推少年優惠指定班次5折起

台灣高鐵公司為迎接後疫情時代全新生活型態，今日宣布推出「旅行百百派」旅運振興方案，規劃各種為旅客省荷包的旅遊行程，以及針對商務、少年族群的專屬優惠；搭配政府最新公布的「悠遊國旅」住宿優惠，購買高鐵「飯店聯票」，還可享住宿最高折抵1300元及高鐵車票65折起的雙重好康。

高鐵公司針對暑假推出少年優惠，12~18歲少年搭乘指定車次票價5折起優惠，活動時間為即日起至8月31日， 針對12歲至18歲少年，提供指定班次適用5折、75折或88折之優惠，歡迎少年學子把握限時優惠，邀請家人、朋友一同出遊衝一波。

高鐵公司建議旅客上「旅行百百派」網站，利用簡單、有趣的線上測驗小遊戲，找出您命中注定的旅行方式！只要在活動期間即日起至8月15日在Facebook分享測驗結果，就有機會抽中高鐵標準車廂半價券，每週抽出100名幸運兒，預計送出600張高鐵標準車廂半價券。高鐵公司說，無論是想家就要立刻回家的「衝動派」；還是討厭規劃、反對麻煩的「大反派」；都可以在遊戲中獲得最佳的建議，更可透過遊戲創造專屬個人的旅行一派！

高鐵推出一系列優惠措施，「大省專案」結合北中南23家優質飯店，以平日二人成行、台北出發且入住高雄福容大飯店為例，每人只要2990元起，相當於來回高鐵台北－左營對號座車票票價+10元；若以平日四人同行，台北出發，每人更只要2490元起，讓旅客輕鬆入住大省荷包！

「Cool夏玩台北」專案與雙北14家優質飯店合作，以平日二人成行、左營出發且入住捷絲旅台北西門館為例，每人只要2950元起，還加贈台北捷運24小時卡，讓您自由穿梭玩遍台北，創造美好Cool夏回憶；「暑期親子」專案入住北中南19家暑期親子指定飯店，除了每房贈送1位兒童免費入住（含早餐備品）之外，入住指定飯店還加贈不同親子優惠品項，像是時下最夯的「台中麗寶賽車主題旅店」及「雲林劍湖山渡假大飯店」等，都是您今夏帶著小孩去放電的好選擇。

「毛小孩」專案與台北、南投、嘉義3家飯店合作，除了讓您出遊帶著毛小孩一起入住外，還加贈毛小孩專屬備品，友善毛小孩的環境及空間讓您玩得開心又安心，更增添與毛小孩的旅程記憶；「美食饗宴之旅」專案針對追求舌尖極致饗宴的老饕，推出11條高鐵假期「美食饗宴之旅」豐富行，無論是米其林美食推薦的米香台菜餐廳，還是台南府城經典台菜料理阿霞飯店，除了享受美食，還有在地行程專人專車導覽。