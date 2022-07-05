國旅回溫！ 旅遊電商平台單周訂房營收破億元

隨著國內疫情逐漸趨緩，再加上暑假到來，國旅也正式進入旺季。線上旅遊平台易遊網今表示，國旅確實有回溫趨勢，訂房已創下單周破億的營收紀錄，為了回饋消費者，推出APP首購旅遊金450元，7月31日前凡訂購國內外機票、訂房、旅遊、環島之星、票券、露營、租車等全站旅遊商品皆可抵用，只要符合首購資格並於結帳輸入折扣碼「app450」，單筆滿3000元即可現折450元。

易遊網總經理賴秀媛表示，易遊網一直以來以旅遊全商品一站購足的旅遊電商定位自居，並持續培養行動用戶，即便是疫情期間也不間斷。不僅2021年下載數超越2019年，更創下破10位數的營收表現，光是訂房就超過20億營收，其中行動佔比就高達8成。

易遊網也推出全新品牌識別展望未來，新的品牌識別以更具明亮愉悅的孔雀石綠 (malachite green) 重新定義，還更新增了以窗景為概念的圖形識別；另外還有全新吉祥物豌豆小子「凹豆兒」。