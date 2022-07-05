鳳梨輸日蟲害黑心頻傳 農委會明年改推截切、冷凍鳳梨

因為去年中國大陸的鳳梨禁令，農委會連續兩年提出高額的外銷補助，海外市場從集中中國大陸，轉而集中到日本，但這兩年仍因為蟲害薰蒸、發霉、黑心等狀況，破壞台灣鳳梨形象，農委會認為，明年要改變策略，將部分鮮果鳳梨，改推截切、冷凍鳳梨，確保鳳梨品質。

農委會國際處長林家榮表示，開拓一個外銷新興市場，確實需要政府協助，他認為外銷獎勵有其必要，但並非針對某一個農產品長期去做，去年今年特別加重日本市場，但今年因為航班、薰蒸問題，大概在4月份時，鳳梨外銷日本品質有些問題，也造成當地通路業者為了搶市場，用比較低價的方式販售，從5月開始，已經慢慢改善。

林家榮說，未來日本仍是我國鳳梨外銷最重要的市場，外銷產品必須符合日本消費者需要，日本消費者也跟台灣消費者一樣，比較少買整顆鳳梨回家，看是否如像在超市販售的一小盒包裝鳳梨，用切片的、甚至用冷凍的方式買回家吃。

他表示，未來外銷日本市場策略，會將部分鮮果鳳梨，朝新鮮切片、冷凍銷售方向努力，對品質確保可能相對容易，比較不會受到航運影響；至於海外拓銷獎勵金部分，明年也會再調整，要外銷切片切塊，不是整顆鳳梨，成本相對會比較高(加工)，要提供業者不同的誘因，才可能往這目標邁進。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，今年輸日鳳梨黑心，主要是因為檢出蛾類、薰蒸增加，造成上架時間縮短，集貨場、包裝場都要增加隔離設施，防止蛾類進入，另外田間要做好蟲害管理，此外，冷鏈運輸也需要加強，不可能所有的場都達到水準，但慢慢已經有幾個廠開始做，未來外銷鳳梨黑心問題會慢慢減少。