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睽違兩年！ 2022台灣美食展8月5日~8日台北世貿一館登場

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣觀光協會秘書長羅瓊雅表示，前兩年的台灣美食展以防疫為優先考量而取消辦理，這次美食展以「節慶活動」為主軸，期望帶給民眾希望、開心的氛圍。記者楊文琪/攝影
台灣觀光協會秘書長羅瓊雅表示，前兩年的台灣美食展以防疫為優先考量而取消辦理，這次美食展以「節慶活動」為主軸，期望帶給民眾希望、開心的氛圍。記者楊文琪/攝影

疫情停辦兩年後，台灣美食盛會「2022台灣美食展」將於8月5日至8日在台北世貿一館隆重登場，主辦單位台灣觀光協會今(5)日舉行記者會，宣告2022台灣美食展即將回歸，並率先公布美食展展區規劃及精彩限定活動，邀請熱愛美食的民眾可以在7月6日起開始購買預售票。

台灣觀光協會秘書長羅瓊雅表示，前兩年的台灣美食展以防疫為優先考量而取消辦理，這次美食展以「節慶活動」為主軸，期望帶給民眾希望、開心的氛圍，台灣觀光協會將盡全力和業者一起用美食擄獲民眾的心，希望能透過這場展覽，向廚師致敬，也讓更多熱愛美食的專家、民眾，能夠一起聚在台灣美食展這個平台，一起守護、也讓大家熱愛的美食有更好的發展，請大家一起來台灣美食展相挺業者，並體驗台灣美食豐富的文化，今年的台灣美食展絕對讓大家值回票價。

台灣觀光協會表示，2022台灣美食展於世貿一館A、D區展出，共520個攤位，與2019年疫情前有略減，主要是受到疫情影響國外單位參展及飯店單位略少，而疫情前觀展人數有14萬人次，希望今年回歸也能吸引很多民眾前來，畢竟因為疫情關係，能辦理美食類展覽實屬不易，期望民眾可以進場為參展的台灣美食及台灣廚師們加油打氣。

今年台灣美食展規劃了四大展區，包括「美食饗味」有知名飯店、伴手禮；「政府展館」，包含了從產地到餐桌、客家到原民、小吃到大菜，應有盡有地各種主題性的台灣美食；「探索廚藝」有向金牌廚師致敬的藝鳴驚人館，可以在這裡看到拉糖、翻糖、蔬果雕刻和藝術麵包的美食藝術展品，展期間也會邀請大師現身舞台展演；「異國美食」則有日本美食館、穆斯林美食館及首次參展的奈及利亞等國家地區展出，讓大家可以在國境尚未開放前，先來美食展品嘗大家都很想念的異國料理。

在豐富的展出內容之外，主辦單位更特別規劃了一系列的活動，不僅顧及思考美食未來性與永續發展，更有平易近人的美食攝影教學，以及「美食講座」與「大師廚藝秀」。

而台灣美食展也秉持回饋社會的精神，再度和台北捐血中心合作，只要在7/30-8/6間於大台北捐血中心17個捐血點挽袖捐血，捐血一袋(250c.c.)即可獲得門票一張。另為感謝這段日子以來，一直堅守防疫前線的警消醫護人員，更加碼推出，警消醫護人員持證免費入場活動，藉機向在前線防疫的英雄致謝。

7月6日起至8月4日，只要到ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Life-ET、OK超商OK•go、udn售票網、Klook預購台灣美食展門票，就能享有每張新台幣180元的預售優惠(原價新台幣200元)，請大家一起手刀購票，用行動支持最熱愛的美食產業。

捐血中心 疫情 觀光

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