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隨時散發夏季度假感！清新「藍調」卡地亞把希臘戴上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Double C de Cartier卡布里藍肩揹包袖珍款，小牛皮、金色和卡布里藍琺瑯飾面，約65,500元。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier卡布里藍肩揹包袖珍款，小牛皮、金色和卡布里藍琺瑯飾面，約65,500元。圖／卡地亞提供

夏天總是讓人想要悠閒地在海邊吹風看金色的陽光。今夏，卡地亞（CARTIER）在地中海的度假勝地希臘米科諾斯島（Mykonos）上充滿度假感的Nammos Village開設全新季節性Cartier d'Été快閃店，以夏季和島嶼為靈感的裝潢輕鬆且舒適，著名藝術家康斯坦丁卡卡尼亞斯（Konstantin Kakanias）更為卡地亞創作的一系列藝術畫作妝點其中。

即便未能親炙地中海的碧海藍天，多款色彩繽紛且經典的卡地亞ICON精選作品，洋溢自由的精神與對旅行的渴望，不論身在何處都能將這份舒適休閒的度假心情隨身攜帶：擁有著藍白寶石交錯的Étincelle鑽石系列戒指及手環，或是鎖起真摰愛意的LOVE鋪鑽系列，以經典洗練的鋪鑲鑽石，突顯簡約迷人的細膩線條，展現優雅風情。

圓潤的Ballon Blanc及Ballon Bleu兩款男女氣球腕表系列，裝飾陽光放射紋的蔚藍色調表盤，舉手投足都能反射溫暖的陽光，簡約又不失優雅的Double C de Cartier肩揹包，以卡布里藍琺瑯搭配金屬，成為夏季日常穿搭必備。以大自然中河流的活力為創作靈感的Rivières de Cartier系列香水，則為炎夏注入清新氣息。

Double C de Cartier卡布里藍肩揹包袖珍款，小牛皮、金色和卡布里藍琺瑯飾面，約65,500元。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier卡布里藍肩揹包袖珍款，小牛皮、金色和卡布里藍琺瑯飾面，約65,500元。圖／卡地亞提供
Étincelle de Cartier鉑金藍寶石鑽戒，約14萬2,000元起。圖／卡地亞提供
Étincelle de Cartier鉑金藍寶石鑽戒，約14萬2,000元起。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Ballon Blanc de Cartier精鋼鑲鑽腕表。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Ballon Blanc de Cartier精鋼鑲鑽腕表。圖／卡地亞提供
LOVE白K金鋪鑽耳環，約360,000元。圖／卡地亞提供
LOVE白K金鋪鑽耳環，約360,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞位於米科諾斯島的全新Pop-up Store精品專賣店。圖／卡地亞提供
卡地亞位於米科諾斯島的全新Pop-up Store精品專賣店。圖／卡地亞提供
C de Cartier系列單鑽項鍊，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，總重0.30克拉起，約10萬5,000元起。圖／卡地亞提供
C de Cartier系列單鑽項鍊，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，總重0.30克拉起，約10萬5,000元起。圖／卡地亞提供
經典藍寶石系列手鍊，白K金鑲嵌圓形明亮式切割藍寶石，46萬3,000元起。圖／卡地亞提供
經典藍寶石系列手鍊，白K金鑲嵌圓形明亮式切割藍寶石，46萬3,000元起。圖／卡地亞提供
卡地亞位於米科諾斯島的全新Pop-up Store精品專賣店。圖／卡地亞提供
卡地亞位於米科諾斯島的全新Pop-up Store精品專賣店。圖／卡地亞提供
卡地亞於米科諾斯島的Nammos Village開設全新Pop-up Store精品專賣店。圖／卡地亞提供
卡地亞於米科諾斯島的Nammos Village開設全新Pop-up Store精品專賣店。圖／卡地亞提供
LOVE鑽石手環窄版，白K金鑲嵌6顆圓形明亮式切割鑽石，20萬8,000元。圖／卡地亞提供
LOVE鑽石手環窄版，白K金鑲嵌6顆圓形明亮式切割鑽石，20萬8,000元。圖／卡地亞提供
Étincelle de Cartier鉑金藍寶石鑽戒，約14萬2,000元起。圖／卡地亞提供
Étincelle de Cartier鉑金藍寶石鑽戒，約14萬2,000元起。圖／卡地亞提供
Ballon Blanc de Cartier 30毫米精鋼鑲鑽腕表配深藍色磨砂小牛皮表帶，約24萬2,000元。圖／卡地亞提供
Ballon Blanc de Cartier 30毫米精鋼鑲鑽腕表配深藍色磨砂小牛皮表帶，約24萬2,000元。圖／卡地亞提供
一套三件 Diabolo de Cartier托盤小型款，利摩日白陶瓷配山羊麂皮底座，約14,700元，預計7月中上市。圖／卡地亞提供
一套三件 Diabolo de Cartier托盤小型款，利摩日白陶瓷配山羊麂皮底座，約14,700元，預計7月中上市。圖／卡地亞提供
藝術家康斯坦丁卡卡尼亞斯（Konstantin Kakanias）為卡地亞快閃店的創作。圖／卡地亞提供
藝術家康斯坦丁卡卡尼亞斯（Konstantin Kakanias）為卡地亞快閃店的創作。圖／卡地亞提供
Rivières de Cartier系列香水，噴霧裝100毫升，各約3,300元。圖／卡地亞提供
Rivières de Cartier系列香水，噴霧裝100毫升，各約3,300元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 40毫米藍面精鋼自動腕表，配可更換式精鋼表鍊，約19萬6,000元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 40毫米藍面精鋼自動腕表，配可更換式精鋼表鍊，約19萬6,000元。圖／卡地亞提供

鑽石 地中海 希臘

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