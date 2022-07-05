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隨時散發夏季度假感！清新「藍調」卡地亞把希臘戴上身
夏天總是讓人想要悠閒地在海邊吹風看金色的陽光。今夏，卡地亞（CARTIER）在地中海的度假勝地希臘米科諾斯島（Mykonos）上充滿度假感的Nammos Village開設全新季節性Cartier d'Été快閃店，以夏季和島嶼為靈感的裝潢輕鬆且舒適，著名藝術家康斯坦丁卡卡尼亞斯（Konstantin Kakanias）更為卡地亞創作的一系列藝術畫作妝點其中。
即便未能親炙地中海的碧海藍天，多款色彩繽紛且經典的卡地亞ICON精選作品，洋溢自由的精神與對旅行的渴望，不論身在何處都能將這份舒適休閒的度假心情隨身攜帶：擁有著藍白寶石交錯的Étincelle鑽石系列戒指及手環，或是鎖起真摰愛意的LOVE鋪鑽系列，以經典洗練的鋪鑲鑽石，突顯簡約迷人的細膩線條，展現優雅風情。
圓潤的Ballon Blanc及Ballon Bleu兩款男女氣球腕表系列，裝飾陽光放射紋的蔚藍色調表盤，舉手投足都能反射溫暖的陽光，簡約又不失優雅的Double C de Cartier肩揹包，以卡布里藍琺瑯搭配金屬，成為夏季日常穿搭必備。以大自然中河流的活力為創作靈感的Rivières de Cartier系列香水，則為炎夏注入清新氣息。
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