《動物狂歡節》TASO互動式親子音樂會 下一站7月23日高雄站等你來玩

《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會7/2臺中首演！呼籲爸媽帶上孩子踏進音樂藝術的殿堂，走進動物狂歡節TASO探索動物園的有趣故事。圖/ 由聯合數位文創提供

《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會甫於7月2日（六）在臺中市中山堂完美落幕，也為全台巡演揭開序幕。演出後，現場親子爸媽紛紛表示此音樂會演出非常適合全家共賞，演出透過趣味的故事讓孩子們學習良性競爭，以及對於多元文化的開放態度，而演出中的互動橋段，也讓現場的爸媽及小朋友印象深刻，透過與台上互動問答，除了開啟親子對話空間，同時也培養小朋友的主動表達能力。

音樂上，《動物狂歡節》是由法國名作曲家聖桑，以各種動物為主題寫成的室內樂管絃組曲，演出從《動物狂歡節》原曲中挑選段落，並加入白鷺鷥、台灣黑熊…等代表台灣動物的新創樂曲，帶來一場「既在地又具國際視野」的互動式音樂會。戲劇上，節目描述「TASO探索動物園」的兩位動物管理員臺灣歐吉桑、法國聖桑間的趣味故事。舞蹈上的演出，更透過舞蹈肢體和戲劇演出，讓動物姿態更加傳神！

《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂演出透過趣味的故事讓孩子們學習良性競爭，以及對於多元文化的開放態度。圖/ 由聯合數位文創提供