月野兔的長靴變成真的！JIMMY CHOO推出美戰訂製水晶靴

陪伴無數人長大的日本經典漫畫「美少女戰士」（Pretty Guardian Sailor Moon）誕生30周年，這部作品中除了各行星代表的不同特質深具啟發性之外，角色們的造型也是非常有特色的。為了慶祝這個深具意義的「三十代」生日，時尚品牌JIMMY CHOO特別推出限量的聯名訂製水晶長靴，將武內直子筆下最標誌性的戰士靴化為現實的穿搭配件，也讓所有漫畫迷可以滿足收藏癮。

「美少女戰士」近日在東京六本木博物館舉行展覽，將為期六個月直到年底，而JIMMY CHOO就是於此展覽中推出限量聯名訂制水晶長靴。靴子上布滿桃紅色鑲嵌水晶，由全手工打造而成，而且最上方還做出了較亮色的漸層感，恰如其分還原主角月野兔的造型配色，貼腿設計更顯性感。

JIMMY CHOO創意總監Sandra Choi表示，這款水晶靴的問世讓品牌感到無比自豪：「JIMMY CHOO的品牌精神與美少女戰士漫畫不約而同讚頌女性特有的浪漫夢幻與嬌柔氣質，並以魅力十足的迷人風姿解鎖生活中意想不到的樂趣。作品關乎深刻的時尚變革浪潮，更是探索強大自我的載體。毋庸置疑，這也是JIMMY CHOO的永恆議題。」