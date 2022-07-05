《挑戰—安藤忠雄展》看展就有機會獲得安藤忠雄限量親繪手稿

《挑戰—安藤忠雄展》主視覺。圖／忠泰美術館提供

由忠泰美術館引進的《挑戰—安藤忠雄展》世界巡迴最終站落腳臺北，已於6月3日在松山文創園區一號倉庫盛大開展。本次展覽以四大主題「空間的原型」、「城市的挑戰 」、「景觀的創造」、「與歷史對話 」劃分，展出超過300件展品，涵括安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品，以及經典建築空間「光之教堂」1:1復刻再現！

除了能看到安藤忠雄早期作品到近期進行中的計畫，深入剖析他的建築哲學外，展覽期間，還推出多項好康活動，不容錯過！

《挑戰—安藤忠雄展》符合現場入場人次，即可獲得安藤忠雄親繪限量「A3 光之教堂手稿」。圖／忠泰美術館提供

活動一：看《挑戰—安藤忠雄展》，就有機會獲得安藤忠雄限量親繪「A3光之教堂手稿」

活動時間：即日起至2022年09月13日

活動頁： http://jam.jutfoundation.org.tw/news/49/3568

為了回饋觀眾與粉絲們的期待，建築師安藤忠雄特別親自準備了禮物要送給臺灣的觀眾朋友們。即日起至9月13日止，只要購票入場參觀《挑戰—安藤忠雄展》，並且符合現場第2萬名（已贈送）、第4萬名、第６萬名的入場人次，即可獲得安藤忠雄親繪限量「A3 光之教堂手稿」（含藝術品規格精緻畫框）！

活動二：《挑戰—安藤忠雄展》專家導覽

活動頁： http://jam.jutfoundation.org.tw/civicrm/event/info?reset=1&id=609

《挑戰—安藤忠雄展》展覽期間特別舉辦專家導覽，邀請各領域專家學者，以跨領域的對話與思考分享本展的代表作品與創作理念，邀請我們共同進入展覽旅程，見證安藤忠雄建築師，一生中所迎接的精采歷程與挑戰！專家導覽活動為免費參與，活動統一預先上網報名，每場次限量30位；報名連結詳見忠泰美術館官網。

7/22開放線上報名

7/31(日) 王增榮／臺灣知名建築評論學者

8/07(日) 謝宗哲／建築學者、日本東京大學建築博士

8/5開放線上報名

8/14(日) 吳東龍／設計觀察家、作家

8/21(日) 林凱洛／小島裡文化品牌總監兼任專案活動策劃人

8/28(日) 李清志／建築學者、實踐大學建築設計系副教授

活動三：忠泰美術館五週年展《生生LIVES：生命、生存、生活》與《挑戰—安藤忠雄展》雙展聯動！

活動時間：即日起至2022年07月31日

購票參觀《挑戰—安藤忠雄展》，可於現場獲得【忠泰美術館 x 雙人分享券】（使用期限至 2022/07/31 止），憑券到忠泰美術館本館，可享忠泰美術館五週年展《生生LIVES：生命、生存、生活》兩人同行，一人免費購票優惠；另外，憑美術館入場票於明日咖啡美術館店消費，任選飲品品項，享第二件五折優惠。