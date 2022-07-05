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首次加整塊起司排！麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」登場
為滿足起司控的味蕾，麥當勞自7月6日至8月16日期間，首度使用艾登起司（Edam Cheese）製成「微牽絲起司排」入饌，打造「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，還有「起司雙牛堡」與「起司豬排堡」同步登場。另外7月31日前參與攝影活動，還有機會獲得「30份豬肉滿福堡加蛋」。
麥當勞本次首度使用整塊艾登起司（Edam Cheese）為素材，酥炸製成「微牽絲起司排」，擁有微微牽絲的濃郁口感。同時再搭配傑克起司醬、切達起司片，以及2片純牛肉片或本產豬後腿肉的炸豬排，夾入漆黑的墨魚麵包中，打造「微牽絲起司排雙牛堡」及「微牽絲起司排脆豬堡」，單點均為124元，地瓜套餐則為192元。同時麥當勞也推出採同樣配方組合，而未添加微牽絲起司排的「起司雙牛堡」與「起司豬排堡」，單點均為104元，地瓜套餐則為172元。
繼推出「諸事順利」、「永堡安康」等御守包裝，麥當勞早餐滿福系列，自7月6日至8月30日期間，將新推出「有堡必勝」、「永堡平安」御守包裝，為考生、面試新鮮人助攻、求好運。7月6日至7月31日期間，凡拍下御守包裝照片並參與IG互動活動，就有機會抽中「豬肉滿福堡加蛋即享券30份」，共計抽出30名幸運兒。
另外自7月6日至8月16日期間，麥當勞歡樂送也推出「深夜食堂」活動，晚間22點至清晨3點期間，使用麥當勞歡樂送訂餐，套餐最高可享84折優惠，還有「深夜雞腿套餐（2塊麥脆雞腿＋1杯38元飲品）」、「深夜雞塊套餐（12塊麥克雞塊＋1杯38元飲品）」，均為139元。
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