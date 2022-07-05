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全家便利商店7月6日開賣郭台銘投資「艾卡爾家用PCR檢測機」
邁向疫情共存時代，全家便利商店因應居家自我檢測需求，宣布7月6日開賣永齡基金會創辦人郭台銘投資的「艾卡爾家用PCR檢測機」，其為郭董投資的富佳生技所研發，不僅為台灣首款國產家用PCR檢測機，更獲得衛福部EUA核准專案製造，操作流程便利，檢測結果由機器判讀後，除了顯示於機台畫面，並可連接手機操作，透過簡訊、電子郵件同步接收檢測結果，適合企業購買運用讓員工檢測，也適合家庭使用。7月6日上午10點起可透過全家便利商店店鋪FamiPort購買，PCR檢測機1台及檢測試劑套組30組一套售價13,399元。
此外，全家便利商店還導入4款由花蓮慈濟醫院所研發的「淨斯本草」系列商品，於會員App「全+1商城」及電商平台「全家行動購」上市。其中「淨斯本草飲（茶包）」嚴選草本成份，可煎煮或沖泡，一盒12包售價468元；「淨斯本草滴露」每瓶27ml，售價675元；「淨斯本草濃縮液」免煎煮開瓶即飲，每瓶35ml、一盒10瓶，售價935元；「淨斯本草飲Q飴」搭配麥芽糖和植物膠質熬煮製成，甜而不膩，售價252元。
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