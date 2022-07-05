快訊

芝加哥的獨立日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

國道驚見「黃金巨蟒」搭車兜風狂飆 爽攀車尾下秒GG了..8秒直擊片曝光

薄瑞光憶與我總統互動 美讚馬兩岸政策、認蔡太謹慎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店7月6日開賣郭台銘投資「艾卡爾家用PCR檢測機」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店宣布開賣「艾卡爾家用PCR檢測機」，7月6日上午10點起可透過全家便利商店店鋪FamiPort購買，PCR檢測機1台及檢測試劑套組30組一套售價13,399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店宣布開賣「艾卡爾家用PCR檢測機」，7月6日上午10點起可透過全家便利商店店鋪FamiPort購買，PCR檢測機1台及檢測試劑套組30組一套售價13,399元。圖／全家便利商店提供

邁向疫情共存時代，全家便利商店因應居家自我檢測需求，宣布7月6日開賣永齡基金會創辦人郭台銘投資的「艾卡爾家用PCR檢測機」，其為郭董投資的富佳生技所研發，不僅為台灣首款國產家用PCR檢測機，更獲得衛福部EUA核准專案製造，操作流程便利，檢測結果由機器判讀後，除了顯示於機台畫面，並可連接手機操作，透過簡訊、電子郵件同步接收檢測結果，適合企業購買運用讓員工檢測，也適合家庭使用。7月6日上午10點起可透過全家便利商店店鋪FamiPort購買，PCR檢測機1台及檢測試劑套組30組一套售價13,399元。

此外，全家便利商店還導入4款由花蓮慈濟醫院所研發的「淨斯本草」系列商品，於會員App「全+1商城」及電商平台「全家行動購」上市。其中「淨斯本草飲（茶包）」嚴選草本成份，可煎煮或沖泡，一盒12包售價468元；「淨斯本草滴露」每瓶27ml，售價675元；「淨斯本草濃縮液」免煎煮開瓶即飲，每瓶35ml、一盒10瓶，售價935元；「淨斯本草飲Q飴」搭配麥芽糖和植物膠質熬煮製成，甜而不膩，售價252元。

全家便利商店宣布7月6日開賣永齡基金會創辦人郭台銘投資的「艾卡爾家用PCR檢測機」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店宣布7月6日開賣永齡基金會創辦人郭台銘投資的「艾卡爾家用PCR檢測機」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店導入4款花蓮慈濟醫院所研發的「淨斯本草」系列商品，於會員App「全+1商城」及電商平台「全家行動購」上市。圖／全家便利商店提供
全家便利商店導入4款花蓮慈濟醫院所研發的「淨斯本草」系列商品，於會員App「全+1商城」及電商平台「全家行動購」上市。圖／全家便利商店提供

便利商店 PCR 電商

延伸閱讀

低風險區域入境變革 陳時中：可望取消登機前2天檢驗

Omicron亞變種疫情升溫 陳時中：入境改0+7風險高

獨／確診後出國前準備這證明 三個月內回國檢測費較省

桃園+2411確診個案 衛生局長：持續開設26處社區接種站

相關新聞

迎接後疫情時代 台灣高鐵啟動「旅行百百派」振興方案

台灣高鐵公司（2633）為迎接後疫情時代全新生活型態，即日起推出「旅行百百派」旅運振興方案。不僅規劃各種為您大省荷包的旅...

國旅回溫！ 旅遊電商平台單周訂房營收破億元

隨著國內疫情逐漸趨緩，再加上暑假到來，國旅也正式進入旺季。線上旅遊平台易遊網今表示，國旅確實有回溫趨勢，訂房已創下單周破...

睽違兩年！ 2022台灣美食展8月5日~8日台北世貿一館登場

因疫情停辦兩年後，台灣美食盛會「2022台灣美食展」將於8月5日至8日在台北世貿一館隆重登場，主辦單位台灣觀光協會今(5...

隨時散發夏季度假感！清新「藍調」卡地亞把希臘戴上身

夏天總是讓人想要悠閒地在海邊吹風看金色的陽光。今夏，卡地亞（CARTIER）在地中海的度假勝地希臘米科諾斯島（Mykon...

首進東台灣！壽司郎連開岡山、宜蘭店 厚切中腹特價60

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，自登台以來不斷拓展門市版圖，除了即日起開設「高雄岡山樂購廣場店」外，也將在7月8日正式插旗...

月野兔的長靴變成真的！JIMMY CHOO推出美戰訂製水晶靴

陪伴無數人長大的日本經典漫畫「美少女戰士」（Pretty Guardian Sailor Moon）誕生30周年，這部作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。