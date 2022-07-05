港、台合製《皇都電姬》 七月台北開演

《皇都電姬》為香港、台灣共同合製音樂劇，由阮劇團、聯合數位文創主辦，以台南麻豆「電姬戲院」、香港「皇都戲院」兩間戲院為整部劇穿針引線，全劇以廣東話、台語、中文三種語言貫穿，並以40、50年代的復古台灣，與2220年的未來香港，兩條故事線交織，為約莫兩小時的音樂劇，勾勒出燒腦的宇宙空間，一邊是小情小愛的那卡西風格，一邊是黑色幽默的科幻警匪片，舞臺呈現仿造兩家電影院場景。

一位來自香港經典電影《英雄本色》，原由周潤發飾演的Mark，穿梭到2220年元宇宙盛行的香港皇都電影資料館裡，因一口廣東話，被未來人認定為是需排除的BUG；另一面的台灣，由電姬戲院後代返鄉拍攝紀綠片，為了尋找逝去雙親的故事，得以藉由電影回顧過去台灣那歡樂又壓抑的40年、50年代裡，不同的時代背景，有共同的命運連結，兩邊戲院都面臨拆遷，也剛好藉此拆出一段又一段動人故事，香港導演余振球表示：「當時在發展（本劇）的時候，剛好是皇都戲院也面臨拆遷的問題，當時一層一層的拆，發現有許多很漂亮的浮雕及過去商場。...還好最後因為有建商買下，戲院才得以保住。」