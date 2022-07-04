有.設計8歲生日慶！消費享5,000元購物金再抽精選好禮

有.設計uDesign平台歡慶8歲生日慶，對有.設計uDesign來說，8不僅僅只是數字，也代表著無限∞，因此特別規畫3大主題「永續」、「美學」及「未來」系列商品，一起用「設計無限大」豐富大家的夏日，同時還有眾多優惠等你來拿！

有.設計uDesign即日起到7月底推出8歲生日慶，活動期間享全站單筆消費滿2,000元（含）以上，即可享現折150元；滿5,000元（含）以上，即可享現折600元，現折活動限同一筆訂單且必須為同一配送方式。此外，全站消費不限金額即可獲得5,000元購物金，消費滿2,500元加碼抽Dyson吹風機、Marshall藍牙喇叭等多樣經典設計商品！

另外，還有會員日活動，只要加入「有.設計 LINE官方帳號」好友，將於7月7日發送有.設計800元折價金，且立即享有折價優惠(LINE ID搜尋@udesign)。7月8日、18日及28日還有限時活動，可限時領取限量888元購物金，立領享有生日慶當月現折優惠。