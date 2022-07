一顆絕世巨鑽化作25件傳世經典！梵克雅寶全新高級珠寶

純淨剔透又閃爍著七彩光芒的鑽石,始終是最受喜愛的寶石之王。法國高級珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)於今(7月4)日發表以絕美鑽石為主角的Legend of diamonds系列高級珠寶,是品牌自2002年Collection of the Century系列開始、經Pierres de Caractère個性寶石系列、Émeraude en majesté祖母綠系列、Treasure of rubies紅寶石系列以來,再度以高級珠寶系列致敬寶石之美的頂級之作,不但是梵克雅寶數十年來首次從原石開始作為創作高級珠寶系列的第一步的全新嘗試,從單一顆絕美鑽石原石幻化出的全新25件珠寶,更運用品牌最富盛名的Mystery Set隱密式鑲嵌工藝製作,無疑是極富收藏性的代表之作。

●從原石開始的訂製創作

Legend of diamonds的故事始自梵克雅寶在2018年與鑽石原石Lesotho Legend的相遇:重達910克拉的Lesotho Legend,成色達完美的D級,化學結構屬至臻純粹碳元素組成的Type 2A等級,在當時為全球第五大優質原石,採自非洲南部萊索托王國(Lesotho)的萊辛鑽石礦(Letseng Mine),由梵克雅寶長期合作的鑽石供應商Taché代理。

雙方花了一年時間構思,由安特衛普的著名鑽石切割工坊Diamcad切割成多達67顆橢圓形、梨形、祖母綠或丁方形等形狀大小迥異的鑽石,包括一顆重約79.35克拉的主石,以及分別重約51.14、 31.24和25.06克拉的大型寶石。

為體現大自然鬼斧神工之美,梵克雅寶構思如何以非具象的設計展現品牌的特色風格,最終以高級訂製服為主軸,並於品牌創立以來首度一次推出過數量如此多的Mystery Set隱密式鑲嵌珠寶,是前所未有的大挑戰。

●大自然與人手工藝的火花

將金屬鑲座完全隱沒的Mystery Set隱密式鑲嵌技術利用金質鑲軌,逐顆固定精心切割的寶石,形成整片連續的寶石表面,是梵克雅寶於1933年取得專利的代表性技術;品牌更於1937年開創出以獨立鑲座固定每一顆寶石的Individual Mystery Set隱密式鑲嵌技術;至1990年間, Hexagonal Mystery Set、Navette Mystery Set及Vitrail Mystery Set等新的隱密式鑲嵌技術持續被開發出來,為創作更添豐富的可能。

Legend of diamonds系列就是以25件Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石、藍寶石、祖母綠三種彩色寶石,刷新這傳統工藝的創意巧思,彰顯由原石琢磨而成的鑽石光芒。整個系列由擁有黃金之手(Mains d’Or)美譽的工匠歷時超過30,000小時製作,共用上逾3,000顆寶石,按不同的作品精選質量符合要求、色彩和淨度近乎一致的素材,讓最終配戴在身上的珠寶散發出超越寶石自然之美。

●紅寶石、藍寶石、祖母綠勾勒高級訂製服

系列中最重的約79.35克拉鑽石,鑲嵌在Atours Mystérieux渦卷造型項鍊上,共57個切割面綻放璀璨光芒,紅寶石則採用Mystery Set及Individual Mystery Set兩種隱密式鑲嵌工法固定,讓橢圓形切割的紅寶石猶如懸浮於空氣中,項鍊並附一枚Individual Mystery Set隱密式鑲嵌圖騰,可替換中央主石,轉換成不同風格的作品配戴。

51.14及10.52克拉的DFL級 Type 2A祖母綠切割鑽石,則妝點如高級訂製時裝衣領的Collerette Mystérieuse項鍊,配上Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂紅寶石和鑽石組成的蕾絲飾邊,中央主鑽可拆下作為戒指配戴,項鍊吊墜也能換上Individual Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石變化外觀。