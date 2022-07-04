凱旋門包又有新成員！Lisa搶先背出一個圓潤俏皮感

時尚品牌秋季新包輪番登場，將人氣包款特色延伸、變換造型，打造出嶄新風貌。CELINE在新一季就以Besace包作為Triomphe凱旋門包系列最新成員，吸引中西眾多女星搶拎。

CELINE的Triomphe系列包款是備受新世代熱愛的單品，金屬凱旋門扣環裝飾典雅俐落又具備高度品牌辨識度。之前推出過方正包身的翻蓋包和長方形包身、水桶包等等，是Hedi Slimane操刀下的CELINE最具代表性的設計。