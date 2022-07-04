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凱旋門包又有新成員！Lisa搶先背出一個圓潤俏皮感

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
CELINE今年秋季，一改原先方正角度的包身，推出擁有圓潤輪廓的Besace包，以光滑小牛皮搭配經典凱旋門扣環，呈現復古柔軟外觀與手感。圖／CELINE提供
CELINE今年秋季，一改原先方正角度的包身，推出擁有圓潤輪廓的Besace包，以光滑小牛皮搭配經典凱旋門扣環，呈現復古柔軟外觀與手感。圖／CELINE提供

時尚品牌秋季新包輪番登場，將人氣包款特色延伸、變換造型，打造出嶄新風貌。CELINE在新一季就以Besace包作為Triomphe凱旋門包系列最新成員，吸引中西眾多女星搶拎。

CELINE的Triomphe系列包款是備受新世代熱愛的單品，金屬凱旋門扣環裝飾典雅俐落又具備高度品牌辨識度。之前推出過方正包身的翻蓋包和長方形包身、水桶包等等，是Hedi Slimane操刀下的CELINE最具代表性的設計。

今年秋季，一改原先風格，推出擁有圓潤輪廓的Besace包，延續復古翻蓋元素，以光滑小牛皮搭配經典凱旋門扣環，呈現柔軟外觀與手感。提供黑色、棕色、亮紅色和淺粉光滑小牛皮等等選擇，另也有黑色和亮紅色的蜥蜴皮革的選項。包括品牌大使Lisa、台灣穿搭達人許路兒等人都接連以這款包做為最新的穿搭配件，搭出簡約經典的造型。

CELINE Besace皮革肩背包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE Besace皮革肩背包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
Lisa背CELINE Besace包。圖／摘自IG
Lisa背CELINE Besace包。圖／摘自IG
CELINE Besace皮革肩背包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE Besace皮革肩背包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE今年秋季，一改原先方正角度的包身，推出擁有圓潤輪廓的Besace包，以光滑小牛皮搭配經典凱旋門扣環，呈現復古柔軟外觀與手感。圖／CELINE提供
CELINE今年秋季，一改原先方正角度的包身，推出擁有圓潤輪廓的Besace包，以光滑小牛皮搭配經典凱旋門扣環，呈現復古柔軟外觀與手感。圖／CELINE提供
許路兒背CELINE Besace包。圖／摘自IG
許路兒背CELINE Besace包。圖／摘自IG
CELINE在新一季以Besace包作為Triomphe凱旋門包系列最新成員。圖／CELINE提供
CELINE在新一季以Besace包作為Triomphe凱旋門包系列最新成員。圖／CELINE提供
Lisa背CELINE Besace包。圖／CELINE提供
Lisa背CELINE Besace包。圖／CELINE提供

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