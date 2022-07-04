炎亞綸、陳零九戴萬寶龍「風尚」新皮件行動力一秒上手

簡單的印花或紋飾，常能為簡約設計賦予豐富表情。萬寶龍（Montblanc）日前於巴黎舉辦盛大派對發表了全新風尚3.0系列皮件，近日並邀請台灣多位男星包含「炎P」炎亞綸、陳零九、創作歌手邱鋒澤搶先配戴，並展現了都會風格與休閒運動的交集可能。

炎亞綸首先以拼接西裝外套搭配了大型雙肩包，以不同深淺藍色拼接的西裝外套，視覺相對花俏，也讓黑色的雙肩包款成為「背殺」主角；邱鋒澤則以沙色系成套西裝搭配白色T恤、小白鞋與綠色單肩包，因為斜掛胸前，保護隨身物品安全也展現個人姿態；而陳零九使用的款式則為手提、肩背兩相宜的，同時大容量也能輕鬆駕馭三天兩夜小旅行，說走就走、行動力十足。

全系列新品合計約35款，種類涵蓋公事包、後背包、手提電腦袋、胸包、卡夾、單肩包、郵差包、鑰匙扣與皮帶，價格最入門自5,900元的6卡式卡夾起、最高價則為行李袋約為54,100元。其中大型背包便有3個隔層並搭配M Lock 4810鎖扣，將可收納筆記型電腦與個人隨身物品，其中小型皮件並考慮到現代的科技生活，帶來包含像是無線耳機袋的皮夾、智慧型手機收納包或鑰匙扣皆搭配鉤釦設計，可和大型包款結合，展現風格的收納與擴充性。