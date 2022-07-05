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有.設計8歲生日慶特輯 消費享5,000購物金 再抽精選設計品
有.設計uDesign與你一同歡慶8歲生日慶，感謝陪我們走過8年，對我們來說，8不僅僅只是數字，也代表著無限∞，今年夏天一起用「設計無限大」豐富你的夏日。3大主題「永續」、「美學」、「未來」，精選出18個質感設計商品獨家優惠中，有了意義才能產生價值，發揮個人力量建立新的生活型態，跳脫框架未來無限放大。有. 設計8歲生日慶特輯活動期間，凡消費即享5,000購物金，全站消費滿額抽精選設計品，更多活動詳情，現在就去有.設計uDesign活動頁面一探究竟！
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