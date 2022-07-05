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有.設計8歲生日慶特輯 消費享5,000購物金 再抽精選設計品

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
有.設計8歲生日慶主視覺以「設計無限大」歡慶八周年。 圖/有你共創提供
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有.設計uDesign與你一同歡慶8歲生日慶，感謝陪我們走過8年，對我們來說，8不僅僅只是數字，也代表著無限∞，今年夏天一起用「設計無限大」豐富你的夏日。3大主題「永續」、「美學」、「未來」，精選出18個質感設計商品獨家優惠中，有了意義才能產生價值，發揮個人力量建立新的生活型態，跳脫框架未來無限放大。有. 設計8歲生日慶特輯活動期間，凡消費即享5,000購物金，全站消費滿額抽精選設計品，更多活動詳情，現在就去有.設計uDesign活動頁面一探究竟！

募資熱銷破千萬―hó-lim 飲料杯，限定新色薰紫線上獨家販售。 圖/有你共創提供
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與7/8、7/18、7/28三日限時領取限量888購物金，立領享有生日慶當月現折優惠，記得開啟鬧鐘，優惠活動千萬別錯過！

解放雙手的美髮懶人新神器―meekee小嵐立式美髮吹風機。 圖/有你共創提供
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有.設計8歲生日慶特輯獨家，募資熱銷破千萬限定新色薰紫線上獨家販售―hó-lim 飲料杯、風靡全台的黏黏怪物研究所全台獨家開賣―Sticky Monster Lab工作系列公仔、解放雙手的美髮懶人新神器―meekee小嵐立式美髮吹風機等精選質感設計品獨家優惠中，獻給想好好用力過生活，卻受限框架的你，擺脫世俗眼光的看待，這個七月―與我們一起打開一道通往無限的大門。更多活動詳情，請見有.設計網站查詢

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