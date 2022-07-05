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「teamLab未來遊樂園」看展福利攻略 高雄場觀眾獨享

聯合新聞網／ 聯合數位文創
即日起至8月31日憑展覽票根至漢神百貨及漢神巨蛋各櫃位，可享品牌優惠或兌換贈品，各家優惠依品牌現場公告為主，數量有限，送完為止。圖／聯合數位文創提供
即日起至8月31日憑展覽票根至漢神百貨及漢神巨蛋各櫃位，可享品牌優惠或兌換贈品，各家優惠依品牌現場公告為主，數量有限，送完為止。圖／聯合數位文創提供

享譽國際、吸引全球千萬人打卡的超人氣「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」在高雄科工館四、五特展廳盛大開展！高雄場觀眾另享看展福利攻略，除了觀展互動，感受共同創作藝術體驗，憑票根還可以到漢神百貨及漢神巨蛋享櫃位品牌優惠，粉絲們一定要筆記！

主辦單位聯合數位文創表示，即日起至8月31日憑展覽票根至漢神百貨及漢神巨蛋各櫃位，可享品牌優惠或兌換贈品，各家優惠依品牌現場公告為主，數量有限，送完為止。此外9月持漢神紙本發票，至展覽現場購票，可享優惠350優惠票價(全票380元)，觀展超值回票價，有得玩又有得拿，提醒民眾記得把票根收好，看完展之後再到漢神百貨＆漢神巨蛋領福利，好康滿載而歸，最新攻略及福利請上udn瘋活動官網查詢！

高雄唯一，年度必訪！完整9大作品首度移展南台灣，高雄場突破以往，館內挑高空間搭配多重鏡面設計，互動區域加倍升級，讓人期待值破表，成為今年暑假必訪的夢幻藝術展！「teamLab未來遊樂園」自6月24日展至10月11日止，歡迎大小朋友一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗！購票請上 udn售票網。詳情請洽官方粉絲專頁

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