「teamLab未來遊樂園」看展福利攻略 高雄場觀眾獨享

為推展藝術美學，將世界級感動帶進南台灣，身為「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」高雄展教育支持單位的清景麟教育基金會，即日起至7月12日於清景麟教育基金會官方臉書舉辦留言抽獎活動，凡名字中有「清景麟」任一字，完成活動指定任務，有機會於7月22日攜一位同伴參加由基金會舉辦的「清景麟藝文饗宴」貴賓之夜，免費入場看展，活動預計於7月13日抽出100名幸運兒。

2022-07-05 15:55