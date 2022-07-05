聽新聞
test
0:00 / 0:00
「teamLab未來遊樂園」看展福利攻略 高雄場觀眾獨享
享譽國際、吸引全球千萬人打卡的超人氣「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」在高雄科工館四、五特展廳盛大開展！高雄場觀眾另享看展福利攻略，除了觀展互動，感受共同創作藝術體驗，憑票根還可以到漢神百貨及漢神巨蛋享櫃位品牌優惠，粉絲們一定要筆記！
主辦單位聯合數位文創表示，即日起至8月31日憑展覽票根至漢神百貨及漢神巨蛋各櫃位，可享品牌優惠或兌換贈品，各家優惠依品牌現場公告為主，數量有限，送完為止。此外9月持漢神紙本發票，至展覽現場購票，可享優惠350優惠票價(全票380元)，觀展超值回票價，有得玩又有得拿，提醒民眾記得把票根收好，看完展之後再到漢神百貨＆漢神巨蛋領福利，好康滿載而歸，最新攻略及福利請上udn瘋活動官網查詢！
高雄唯一，年度必訪！完整9大作品首度移展南台灣，高雄場突破以往，館內挑高空間搭配多重鏡面設計，互動區域加倍升級，讓人期待值破表，成為今年暑假必訪的夢幻藝術展！「teamLab未來遊樂園」自6月24日展至10月11日止，歡迎大小朋友一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗！購票請上 udn售票網。詳情請洽官方粉絲專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言