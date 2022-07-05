teamLab互動藝術免費看展體驗！名字有｢清、景、麟｣快來！
為推展藝術美學，將世界級感動帶進南台灣，身為「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」高雄展教育支持單位的清景麟教育基金會，即日起至7月12日於清景麟教育基金會官方臉書舉辦留言抽獎活動，凡名字中有「清景麟」任一字，完成活動指定任務，有機會於7月22日攜一位同伴參加由基金會舉辦的「清景麟藝文饗宴」貴賓之夜，免費入場看展，活動預計於7月13日抽出100名幸運兒。
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展在全球掀起一股炫風，顛覆傳統的展覽模式引來媒體爭相報導，該展已在日本、巴黎、倫敦、紐約、米蘭、新加坡、矽谷、北京及台北等世界各地展出，去年聯合數位文創主辦的台北場口碑爆棚，吸引超過20萬人次參觀，完整九大作品今年首度移師南台灣，位於國立科學工藝博物館的高雄場設計突破以往，館內挑高空間搭配多重鏡面設計，建構超大型沉浸式夢幻世界，結合視覺、科技、設計美學，讓互動感加倍升級，成為今年暑假必訪的夢幻藝術展。
清景麟教育基金會表示，「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」高雄場展覽規模比台北場更盛大精緻，九大作品區結合視覺、聽覺、觸覺等多重感官，透過現代科技與繽紛色彩包裝，傳遞萬物演化與生物鏈原理，展覽內容豐富知性樂趣十足，值得一遊，因此，為讓更多人感知美的魔幻力量，透過網路無遠弗屆力量，特於臉書舉辦留言抽獎活動，邀請「清景麟」之友們一起沉浸這場難得的國際級感官樂園。活動詳情請洽清景麟教育基金會FB。
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