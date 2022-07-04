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第二波101忠狗限量系列開賣 GIVENCHY派出神秘嘉賓宣傳

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
GIVENCHY推出第二波迪士尼101忠狗限量系列。圖／摘自GIVENCHY官網
GIVENCHY推出第二波迪士尼101忠狗限量系列。圖／摘自GIVENCHY官網

今年五月份時，GIVENCHY無預警地推出了迪士尼系列商品，由創意總監Matthew M. Williams選用許多人熟悉的「101忠狗」、「幸運兔奧斯華」、「小鹿斑比」以及「雪寶」和「Elsa」幾大角色以「剪影」方式呈現在短袖T恤、長袖帽T上，並結合品牌紅色logo，打造出一個帶點神秘風格的迪士尼系列。

近日，此系列又有許多而且嶄新的單品釋出，一改剪影方式，「101忠狗」終於露出正面，並加入了知名的反派庫伊拉，成為服裝、鞋款上的彩色印花。此外，本次還將大麥町身上的黑圓點圖騰點綴在Cut Out包款上，俏皮亮眼。女裝以白色、粉紅色為主體色調，男裝則是則是主打黑色系。

為了宣傳這次新品上市，GIVENCHY也推出了由狗爸爸龐哥和狗媽媽柏蒂帶著幾個狗兒子們遊歷巴黎街頭的影片，他們經過凱旋門（Arc de triomphe de l'Étoile），再來到塞納河上有著許多情人們留下的金屬鎖頭的藝術橋（Pont des Arts），最後到了GIVENCHY店鋪的櫥窗前面，這時出現了人類角色，居然是由迪士尼工作室團隊描繪的超模凱特模絲跟創意總監Matthew M. Williams！可說是為此系列注入超大的驚喜。而開車經過的庫伊拉也以剪影形貌現身，最後被龐哥和柏蒂嚇跑，狗狗一家快樂地向她揮揮手，做了一個可愛逗趣的收尾。

101忠狗限量系列卡夾。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列卡夾。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列相機包。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列相機包。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列運動鞋。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列運動鞋。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列男裝T恤（背面）。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列男裝T恤（背面）。圖／摘自GIVENCHY官網
GIVENCHY推出第二波迪士尼101忠狗限量系列。圖／摘自GIVENCHY官網
GIVENCHY推出第二波迪士尼101忠狗限量系列。圖／摘自GIVENCHY官網
GIVENCHY推出第二波迪士尼101忠狗限量系列。圖／摘自GIVENCHY官網
GIVENCHY推出第二波迪士尼101忠狗限量系列。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列柏蒂T恤。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列柏蒂T恤。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列皮夾。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列皮夾。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列庫伊拉T恤。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列庫伊拉T恤。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列男裝T恤。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列男裝T恤。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列Cut Out包。圖／摘自GIVENCHY官網
101忠狗限量系列Cut Out包。圖／摘自GIVENCHY官網

迪士尼 塞納河

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