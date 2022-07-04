第二波101忠狗限量系列開賣 GIVENCHY派出神秘嘉賓宣傳

今年五月份時，GIVENCHY無預警地推出了迪士尼系列商品，由創意總監Matthew M. Williams選用許多人熟悉的「101忠狗」、「幸運兔奧斯華」、「小鹿斑比」以及「雪寶」和「Elsa」幾大角色以「剪影」方式呈現在短袖T恤、長袖帽T上，並結合品牌紅色logo，打造出一個帶點神秘風格的迪士尼系列。

近日，此系列又有許多而且嶄新的單品釋出，一改剪影方式，「101忠狗」終於露出正面，並加入了知名的反派庫伊拉，成為服裝、鞋款上的彩色印花。此外，本次還將大麥町身上的黑圓點圖騰點綴在Cut Out包款上，俏皮亮眼。女裝以白色、粉紅色為主體色調，男裝則是則是主打黑色系。