DON DON DONKI首上架Uber Eats 日本味24小時外送到家

每次一走進店內彷彿一秒飛到日本的DON DON DONKI，是哈日族一解日本旅遊癮的最佳購物選擇，現在DON DON DONKI更與Uber Eats攜手合作，即日起於西門店與忠孝新生店上線推出24小時外送服務，主打共3,000款優質商品，包含生食熟食、零食、蔬果、即食料理、冷凍及冷藏料理與民生用品等，不怕半夜嘴饞，也不用搭車出門，隨時想到就能買。為慶祝DON DON DONKI正式上線，即日起至12月31日止，首次於Uber Eats選購生鮮雜貨外送商品的消費者，輸入「DONKI首購」優惠序號，單筆訂單滿100元即可享5折優惠（最高折抵150元）。

這也是DON DON DONKI首度登上外送平台，西門店與忠孝新生店同步上架Uber Eats，包括超級優惠的「情熱價格」品牌商品、日式熟食、瓶裝與沖泡飲品、日式零食泡麵、壽司生魚片、甜點麵包、蔬果、海鮮、冷凍冷藏商品、調味料理用品、民生與寵物相關用品一應俱全。而到店經典必買的卡樂比杯裝薯條餅乾、日本廣島芋千本拔絲地瓜條、RISKA濃厚可可風味餅乾、照燒美乃滋蟹肉棒、丸多半熟海綿蛋糕等食品，亦或是情熱價格薏仁化妝水與創意襪等用品，也都能安心在家選購。