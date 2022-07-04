東奧會徽設計者「野老朝雄」來台策展7/19信義誠品登場

設計2020東京奧運會徽的圖紋藝術家野老朝雄首度應邀來台策展，7月19日起至8月14日在誠品信義店6樓展演廳舉辦「野老朝雄 "CONNECT連結"」大展，除了匯集野老朝雄豐富設計作品，誠品信義店入口亦有大型立體設計，讓民眾步行在信義商圈街頭就能感受藝術設計之美，該展覽民眾可免費入場參與。

野老朝雄以「組市松紋（Harmonized chequered emblem）」設計2020東京奧運會徽，被全世界看見。他擅長運用幾何設計原理進行創作，圖案源於簡單的規則和結構，卻能組合出許多令人驚豔的作品，在東京及倫敦展出皆大受好評。

這回應誠品文化藝術基金會與中華文化總會、Taiwan Pitch共同邀請，野老朝雄將親自來台佈展並進行「現地創作」，與台灣群眾共創展覽新作「祈福千紙鶴」於展場獨家發表。野老朝雄還將帶來數件創意新作在台獨家展出，主展場在誠品信義店6樓，誠品生活南西、誠品生活松菸店也特別規劃衛星展，民眾皆可免費入場參與。

野老朝雄大展繼巡迴東京與倫敦後，此次來到台灣，正值全球疫情與戰爭尚未止息，藝術家希望邀請台灣民眾共創展覽新作「祈福千紙鶴」，透過他獨創的紙鶴折法，匯集之後化為藝術設計展出，將不安變為祝福，表達共同攜手與連結一心的意念。