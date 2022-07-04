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12歲以下「免費吃王品牛排」！品田、陶板屋也享優惠
近期親子家庭在外用餐意願提昇，王品集團集結旗下「王品牛排」、「陶板屋」、「品田牧場」等3個品牌，針對暑假推出一系列親子優惠，包括12歲以下免費吃王品牛排兒童餐點、免費角落小夥伴著色紙、角落小夥伴後背包加購優惠等不同優惠，讓大人小孩一同享受暑假時光。
主打日式豬排的「品田牧場」，本次與「角落小夥伴」合作，自即日起至8月15日期間，到店點購兒童餐，即可免費獲得限量「角落小夥伴著色紙」；9月30日前消費「厚切腰內豬排」或「五大推薦套餐」，就可以149元加購「角落小夥伴-束口後背包親子組（2入）」，原價498元，售完為止。另外8月15日前消費任一套餐，可以39元加購原價89元的「宇治金時聖代」。
7月31日前，12歲以下小朋友，與家人到「王品牛排」用餐，憑「接種疫苗之證明畫面」，可款待價值880元餐點1份，內容包含麵包、湯品、飲料、焗烤海鮮法式圓麵包等，讓小朋友一起享用美食。
另外「陶板屋」為慶祝彰化東民店、台中河南店改裝開幕，即日起至7月15日期間，推出平日「買4送1」的優惠，只要參與打卡活動，就能享4客套餐1客免費的優惠。7月5日至7月30日到全台門市點購「淘氣小屋餐」，則贈送「發光吧!閃亮亮星球」繪本，送完為止。
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