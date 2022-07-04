為羅勒注入優雅內涵 愛馬仕推出全新紫羅勒古龍水

愛馬仕（Hermès）古龍水系列全新推出紫羅勒古龍水（Eau de basilic pourpre），靈感來自愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師Christine Nagel過往記憶中貨攤上擺放的翠綠色和紫紅色羅勒，希望呈現出羅勒更為感性的細膩內涵。

這款紫羅勒古龍水以「翠綠羅勒」為基調，對Christine Nagel來說，這種單純而富有生命力的植物令她情有獨鍾，「瞬間迸發的歡愉和清新，那鮮明的植物性特徵，頃刻即可辨識。」她希望將優雅注入簡單的事物中，展現羅勒不為人知的面貌。她回想起法國庫爾松（Courson）的一位菜農，把五花八門的羅勒品種擺放在貨攤上，紫紅色的羅勒讓她有了靈感，這不僅牽連著關於烹飪的回憶，也是一件感受豐富的往事。

「我希望創造出曾經體驗過的感受。這是個富有詩意的概念，目的並不是要調製紫羅勒的實際香味，而是以這股芳香帶來的記憶、和當時體會到的情感為出發點，塑造紫羅勒的形象。」而之所以選用翠綠羅勒為創作基調，是因為無法提煉，以鮮亮而明媚的翠綠色彩與子羅勒深幽的葉片親切對話，加入清朗的卡拉布里亞佛手柑、率性不羈的天竺葵鞏、廣藿香和多種香料，淬煉出清新、帶有深邃內涵與精緻感的新款古龍水。