快訊

羽球／王齊麟、李洋確診新冠 退出大馬名人賽

30年老警察最後一天簽退 登記簿寫「林北不幹退休」引發熱議

午後豪大雨炸新北！新莊「水淹輪胎」馬路成小河 民眾機車用牽的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為羅勒注入優雅內涵 愛馬仕推出全新紫羅勒古龍水

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕紫羅勒古龍水，100ml，4,350元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕紫羅勒古龍水，100ml，4,350元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）古龍水系列全新推出紫羅勒古龍水（Eau de basilic pourpre），靈感來自愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師Christine Nagel過往記憶中貨攤上擺放的翠綠色和紫紅色羅勒，希望呈現出羅勒更為感性的細膩內涵。

這款紫羅勒古龍水以「翠綠羅勒」為基調，對Christine Nagel來說，這種單純而富有生命力的植物令她情有獨鍾，「瞬間迸發的歡愉和清新，那鮮明的植物性特徵，頃刻即可辨識。」她希望將優雅注入簡單的事物中，展現羅勒不為人知的面貌。她回想起法國庫爾松（Courson）的一位菜農，把五花八門的羅勒品種擺放在貨攤上，紫紅色的羅勒讓她有了靈感，這不僅牽連著關於烹飪的回憶，也是一件感受豐富的往事。

「我希望創造出曾經體驗過的感受。這是個富有詩意的概念，目的並不是要調製紫羅勒的實際香味，而是以這股芳香帶來的記憶、和當時體會到的情感為出發點，塑造紫羅勒的形象。」而之所以選用翠綠羅勒為創作基調，是因為無法提煉，以鮮亮而明媚的翠綠色彩與子羅勒深幽的葉片親切對話，加入清朗的卡拉布里亞佛手柑、率性不羈的天竺葵鞏、廣藿香和多種香料，淬煉出清新、帶有深邃內涵與精緻感的新款古龍水。

延續古龍水系列簡約明亮的瓶身，呈現清透顯眼的綠色，呼應綠羅勒的青翠色彩。外盒上同樣使用翠綠色腰帶裝飾，與橘色包裝盒形成俐落反差，也像是象徵著綠、紫羅勒之間的對比概念，預計將於7月8日起在台灣愛馬仕精選銷售據點推出。

愛馬仕紫羅勒古龍水，100ml，4,350元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕紫羅勒古龍水，100ml，4,350元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

延伸閱讀

抽線廠倒閉欠債20億元！董事長夫妻遭收押 住處上百件精品堆成山

Hermes 2023夏季男裝秀明日直播 薄荷綠預告輕快詩意

韓劇最夯愛馬仕Heure H腕表全新換裝！酷黑鈦超有型

郭雪芙露美肩 一招霸氣噴香水！最愛嬌蘭花草水語淡香

相關新聞

第二波101忠狗限量系列開賣 GIVENCHY派出神秘嘉賓宣傳

今年五月份時，GIVENCHY無預警地推出了迪士尼系列商品，由創意總監Matthew M. Williams選用許多人熟...

DON DON DONKI首上架Uber Eats 日本味24小時外送到家

每次一走進店內彷彿一秒飛到日本的DON DON DONKI，是哈日族一解日本旅遊癮的最佳購物選擇，現在DON DON D...

東奧會徽設計者「野老朝雄」來台策展7/19信義誠品登場

設計2020東京奧運會徽的圖紋藝術家野老朝雄首度應邀來台策展，7月19日起至8月14日在誠品信義店6樓展演廳舉辦「野老朝...

12歲以下「免費吃王品牛排」！品田、陶板屋也享優惠

近期親子家庭在外用餐意願提昇，王品集團集結旗下「王品牛排」、「陶板屋」、「品田牧場」等3個品牌，針對暑假推出一系列親子優...

黃阿瑪冰菓室營業中！首創日式文青風格「輕食」快閃店 降落北台灣

瑪民們吃冰囉！黃阿瑪首次聯手台灣文青輕食品牌「金雞母、紅玉滿」獨家推出日式風格快閃店，以「輕食」為主題，融合黃阿瑪與七位後宮，誕生「黃阿瑪冰菓室」。

募資熱銷逾萬人好評「hó-lim飲料杯」 免插吸管俐落喝珍奶！

喝飲料免抬頭！hó-lim飲料杯主打超神奇專利 Uni-tube 結構，在嘖嘖募資平台創下 1395 萬銷售佳績。不只帶給你出乎意料的順暢飲用體驗，超美簡約外觀加上多款絕美色系，讓你自由搭配你的生活風格！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。