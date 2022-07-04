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三井OUTLET有請爸媽神隊友 跟著「巧虎」旅行歐日美

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
三井OUTLET即日起至9月11日前在林口、台中港、台南三地分別以歐洲、日本、美國為主題，打造「巧虎環遊世界趣」造景。圖／三井OUTLET提供
三井OUTLET即日起至9月11日前在林口、台中港、台南三地分別以歐洲、日本、美國為主題，打造「巧虎環遊世界趣」造景。圖／三井OUTLET提供

暑假人流復甦，三井OUTLET暑假檔期打出小朋友界的「虎神」、爸媽的神隊友「巧虎」，即日起至9月11日前在林口、台中港、台南三地分別以歐洲、日本、美國為主題，打造「巧虎環遊世界趣」造景，讓親子客層免費拍、免費玩。同時，8月28日前三據點也同步推出夏日商品3折起優惠。

「巧虎」在北中南三地的三井OUTLET，各有不同的旅遊主題呈現。在林口店的中央廣場打造成大型歐洲景點大富翁，可以邊擲骰子，邊跟著巧虎、妙妙、琪琪玩遍歐洲知名國家。造景中也設計了義大利比薩斜塔、荷蘭風車、法國凱旋門、瑞士著名的熱氣球等著名景點。大富翁遊戲必備的「機會」、「命運」機制也在造景中還原。

台中港店將巧虎與好朋友們結合日本夏季的「納涼祭」，在南二口重現納涼祭元素，像是模擬繽紛煙火的動態燈飾，祭典中日本味十足的屋台攤位、彈珠台與太鼓達人，還有撈金魚遊戲，也以創意互動式踩踏燈與金魚地貼呈現，增加遊戲感。南四口則設計日本高速鐵路新幹線，在巧虎與妙妙的陪伴下，小朋友可以體驗小小駕駛樂趣。

台南店的部分，由巧虎機長帶領大家前往美國行，還原民眾想念的登機場景，上飛機前可至1樓服務中心領取巧虎護照，可獲得12家品牌優惠。還可坐上移動的小火車來場美國東西岸鐵道遊，探索紐約、洛杉磯等知名城市景點。走上2樓抵達休士頓，有蓄勢待發的火箭準備飛向宇宙。３樓還有熱情夏威夷造景，可與巧虎和好朋友們一起擺出衝浪姿勢，與巧虎們拍出夏日氣息。

三井OUTLET夏日優惠包括，凡至林口店出示學生證，CONVERSE、Dr.Martens、B.C. STOCK等品牌享9折起等優惠。7月31日上午10:00開放領取限量電子折價券，享指定專櫃單筆滿3,000元折200元。8月2日前每周二，館內指定美食買一送一。

台中港店7月31日前App會員單筆消費滿2,000元，可兌換100元美食/娛樂券一份(限量)，可於指定娛樂或餐飲店舖抵用。台南店館內在地美食優惠，同記安平豆花的傳統豆花+雪花冰特價110元，林聰明砂鍋魚頭、阿霞飯店等推出超值餐盒，方便外帶享用美食。

台中港店驚喜水晶球。圖／三井OUTLET提供
台中港店驚喜水晶球。圖／三井OUTLET提供
林口店希臘。圖／三井OUTLET提供
林口店希臘。圖／三井OUTLET提供
台中港店極速新幹線。圖／三井OUTLET提供
台中港店極速新幹線。圖／三井OUTLET提供
台中港店重現納涼祭元素。圖／三井OUTLET提供
台中港店重現納涼祭元素。圖／三井OUTLET提供
台南店美國鐵道遊。圖／三井OUTLET提供
台南店美國鐵道遊。圖／三井OUTLET提供
林口店荷蘭。圖／三井OUTLET提供
林口店荷蘭。圖／三井OUTLET提供
台南店打造登機場景。圖／三井OUTLET提供
台南店打造登機場景。圖／三井OUTLET提供
林口店打造玩遍歐洲造景。圖／三井OUTLET提供
林口店打造玩遍歐洲造景。圖／三井OUTLET提供
台中港店以日本特色造景為主題。圖／三井OUTLET提供
台中港店以日本特色造景為主題。圖／三井OUTLET提供

日本 台南

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