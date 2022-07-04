Seiko新表有故事向經典致敬大秀復古風、日式美學款登台開賣

Seiko旗下的Presage表款特色，越來越明確，定位也清晰，專做「有故事」主題。夏天到來，Seiko就再次以60年代首款計時碼表「Crown Chronograph」為靈感，推出全新設計。取材自浮世繪中富士山，所打造的子系列「Sharp Edged」兩地時間表款，也在3月曝光後，終於正式登台開賣。

這不是第一次，Seiko向品牌首款計時碼表「Crown Chronograph」致敬，而推出新表款。不過，Seiko還是能在細節中玩出新意，像是全新的Presage Style 60's系列，外觀形式就能明顯看出其靈感來源，但特別的是品牌還使用的「Crown」這個概念，運用在時標的刻紋上，因此從側面看就能有著宛如「皇冠」形狀。其次，隨著製表科技進步，Seiko還優化了表身的厚度，但維持箱型表鏡的復古風格，配戴時更舒適。除了基礎的三針款，還備有指針式動力儲存款，以及表盤上鏤空的「開芯」款。

Seiko Presage Style 60's系列SRPG03J1腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配鋁質表圈，約17,000元。圖／Seiko提供

而在配色上，Seiko也盡可能的維持60年代的特色，因此被暱稱為「奶油白」的表盤，搭配黑色表圈，最受消費者的歡迎。另外更有黑色款搭配同色表圈，或是墨綠表圈設計，帶出濃濃懷舊感。

Seiko全新的Presage Style 60's系列表殼採用圓滑構型，更提升配戴的舒適貼合感。圖／Seiko提供

另外，Presage的子系列Sharp Edged表款風格，一直都是奉日式傳統美學為圭臬。今年3月曝光的腕表，延續利用有著千年歷史的「麻葉紋」成為表盤裝飾，其中的限量版GMT兩地時間表款，搭配的深藍色則是源自浮世繪中的富士山景色。除此之外，還有兩款配備全新開芯式機芯，以及帶有動力儲存、星期和日期顯示的款式。據Seiko表示，曝光之後，陸續有許多人在詢問，終於在夏季到來時，正式上市。

Seiko Presage系列Sharp Edged開芯SPB309J1腕表，精鋼表殼、表鍊，約32,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Style 60's系列開芯SSA426J1腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼，搭配鋁質表圈，約18,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Style 60's系列動力儲存指示SSA447J1腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配鋁質表圈，約19,500元。圖／Seiko提供

Seiko Presage系列Sharp Edged兩地時間SPB303J1腕表，精鋼表殼、表鍊，限量900只，約48,000元。圖／Seiko提供