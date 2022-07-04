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募資熱銷逾萬人好評「hó-lim飲料杯」 免插吸管俐落喝珍奶！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

喝飲料免抬頭！hó-lim飲料杯主打超神奇專利 Uni-tube 結構，在嘖嘖募資平台創下 1395 萬銷售佳績。不只帶給你出乎意料的順暢飲用體驗，超美簡約外觀加上多款絕美色系，讓你自由搭配你的生活風格！線上限定新色「薰紫」獨家在有.設計販售！

完美吸到最後一口料 珍珠、仙草順暢好喝！

管狀結構兩側特殊斜面設計，飲用時的自然傾斜角度，讓珍珠自動往洞口集中吸起！不必再用吸管找珍珠，不用看就能輕鬆喝完最後一顆！市面常見飲品配料，顆粒狀的料如珍珠、粉角、椰果、燕麥等；大塊的仙草、愛玉、布丁，全都超好吸不費力！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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專利「緩衝角度」 飲料順口不暴衝

hó-lim 以杯蓋內凹的方式保留嘴巴吸飲所需深度，讓 hó-lim 飲料杯保有簡約外觀，同時創造讓飲料順口不暴衝的秘密武器，那就是專利「飲用緩衝角度」，不論有料無料一樣超順口！

特製彎頭圓刷 清潔更加方便

圓刷刷毛柔軟且前端微彎，深入清洗簡單不費力！另外，hó-lim 飲料杯雖然外觀瘦長，但其實是直徑85mm的大杯口設計，手可以伸進去直摸杯底，甚至杯底的珍珠入口處，手指也都可以直接摸到清洗喔！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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MIT的食品接觸級材質酸鹼冷熱都OK

hó-lim 嚴選高品質材質，並由台灣優良廠商製造，原料皆通過 SGS 檢驗，杯身PP材質耐溫達攝氏 110 度，杯蓋矽膠材質耐溫達攝氏 200 度！720c.c大容量設計可容納絕大多數飲料店的大杯飲料！什麼飲料都可以裝，真的超方便！

hó-lim 飲料杯重量僅 217g與一支手機相當，相較於笨重的金屬、玻璃材質，更讓人願意天天帶出門！簡約不失細膩造型設計，經過與台灣在地工廠的來回調整與精心設計六款顏色，讓每個人都可以找到屬於自己的 hó-lim 飲料杯。

俐落風格，多色選擇！讓你的每杯飲品都 hó-lim，詳情請看活動頁

專利

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