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持路易莎限定杯身看「吉卜力動畫大師展」 全票享9折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
以往罕見吉卜力將動畫圖素授權予品牌於市面上露出，這次全台路易莎門市都可買到限量杯身，預計7月第二周上市。圖／路易莎咖啡提供。
以往罕見吉卜力將動畫圖素授權予品牌於市面上露出，這次全台路易莎門市都可買到限量杯身，預計7月第二周上市。圖／路易莎咖啡提供。

今夏最受矚目的「吉卜力動畫大師——高畑勲展」，現正於台北流行音樂中心文化館展出。以往罕見吉卜力將動畫圖素授權予品牌於市面上露出，這次全台路易莎門市都可買到限量杯身，預計7月第二周上市（實際到貨依各門市送達時間為主）。展覽期間持路易莎限定杯身、杯套到展場現場購買全票，再享購票9折優惠（全票390元），現省40元，詳情可上展覽官方粉絲團查詢。

高畑勲作為創辦吉卜力工作室的三巨頭之一，對日本動畫的影響與地位無庸置疑，作品更深入人心。這次以展覽首次移師海外為契機，牽起與路易莎的合作。路易莎限定杯身，選擇深受大家喜愛的「平成狸合戰」與「輝耀姬物語」為設計。

「平成狸合戰」誕生是從宮崎駿的一句話：「既然我拍了豬（《紅豬》），那狸就交給高畑先生了」而開始，自此鈴木敏夫使出渾身解數，拉著高畑勲考察各地關於狸貓的史料、拜訪學者，甚至連家中有養狸貓的家庭也去請教。最後在高畑勲一句：「那就來拍大自然吧」概念於焉形成，最終成為1994年日本票房年度冠軍。

「輝耀姬物語」更是耗時8年、花費超過50億日幣的鉅作，期間挑戰全手繪作畫，張數超過50萬張，表現出和式美學的極致，而後以其藝術性橫掃各項國際大獎，並入圍奧斯卡最佳動畫片，也是高畑勲在世的最後一部作品，代表的意義不在話下。

冷飲杯身為「輝耀姬物語」款，「平成狸合戰」為熱飲，各有兩種樣式，甚至連熱杯套也是用平成狸合戰珍貴手稿圖設計，一字排開相當吸睛。市面上幾乎不曾看過吉卜力動畫能有這樣合作，非常難得也極具收藏價值，預料將造成吉卜力粉絲瘋搶。

主辦單位表示：「路易莎咖啡為台灣分店數最多的代表品牌、堅持手作咖啡的職人精神與熱情，與高畑勲導演對動畫創作的追求一樣，也希望經由路易莎通路的廣度，讓更多人知道他的作品，從展覽的手稿及創作筆記中看見高畑勲製作動畫的初心，一覽這位導演留給大家最後的禮物。」

「吉卜力動畫大師-高畑勲展」即日起至9月25日在台北流行音樂中心文化館展出，高畑勲歷年動畫作品「螢火蟲之墓」、「兒時的點點滴滴」、「平成狸合戰」、「輝耀姬物語」，以及在吉卜力工作室尚未成立前參與的「萬里尋母」、「小安妮」，還有宮崎駿年輕時在高畑勲導演的影響下親手繪製「太陽王子-霍爾斯的大冒險」、「熊貓家族」、「小天使」等逾2000件真跡手稿、創作筆記都是首度在海外公開。

展覽期間還有最大規模的吉卜力商店快閃北流，包括展覽限定周邊、精選日本熱銷商品；另有多項互動拍照區，得以一起穿梭吉卜力動畫世界，感受大師魅力。

◎吉卜力動畫大師——高畑勲展

．展覽日期：2022/6/18（六）～2022/9/25（日）

．展覽地點：臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳

．營業時間：每日10:00～18:00 （17:30 停止售票及入場）

．服務專線：02-7721-6955 #2 （周一至周日09:00～18:00）

．官方粉團：https://www.facebook.com/TakahataIsao2022

．官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/TakahataIsao2022

路易莎咖啡冷飲杯身是吉卜力動畫「輝耀姬物語」。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎咖啡冷飲杯身是吉卜力動畫「輝耀姬物語」。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎咖啡與「吉卜力動畫大師——高畑勲展」與路易莎跨界合作4款限定杯身。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎咖啡與「吉卜力動畫大師——高畑勲展」與路易莎跨界合作4款限定杯身。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎咖啡熱飲杯身是吉卜力動畫「平成狸合戰」。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎咖啡熱飲杯身是吉卜力動畫「平成狸合戰」。圖／路易莎咖啡提供。

動畫 吉卜力 路易莎

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