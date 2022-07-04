宋慧喬巴黎賞CHAUMET珠寶 露螞蟻腰細肩帶演出真美人魚
法國皇室珠寶世家CHAUMET於巴黎的芳登廣場（Place Vendôme）12 號旗艦總店年度高級珠寶「波瀾燦景」（Ondes & Mervielles）系列，以「海洋」為創作主題的十個子系列共67件珠寶，在全新整修的總店中以6個沉浸式體驗空間體現系列的創作精神，作品將於八月抵台展覽，是全球發佈會的海外首站。而包括品牌亞太區代言人宋慧喬、品牌摯友黛安克魯格（Diane Kruger）、Coco Rocha、Cindy Bruna等人，也都出席於歷史古蹟Molitor泳池舉辦的貴賓晚宴
大自然元素「水」，一直是CHAUMET品牌創立243年以來的重要創作靈感來源，但波瀾燦景是兩個多世紀以來首次以「海洋」為主題，刻畫一趟充滿想像力的奇幻旅程：共分作Déferlante（浪濤）、À Fleur d'Eau（碧波之華）、 Gulfstream（湍急灣流）、Escales（泊岸飮歇）、Chant de Sirènes（人魚之歌）、Comètes des Mers（海洋慧星）、Galets d'Or（金鵝卵石）、Chasse aux Trésors（海底尋寶）、Sous le Soleil（豔陽之下），以及 Encres（墨）10個子系列，描述一段乘風破浪、穿梭墨西哥灣流直至海平線的奇妙的勝景之旅，以珠寶手法刻畫岸邊波浪的輕撫、海底尋寶、從小船的汽笛聲到美人魚之頌等。
以率先於今年一月高級訂製珠寶周曝光的Déferlante（浪濤）子系列為例，該系列共8件作品，包括一件冠冕、珠寶表、即可轉換珠寶，捕捉住巨浪澎湃的動態。輕柔蜿蜒的曲線，延續了Torsade de Chaumet高級珠寶系列的精神，纖細的捲浪既似隨風搖曳的麥穗，也像輕拍著翅膀的飛鳥。金屬彷彿完全消失的冠冕共鑲嵌了1,600顆鑽石，項鍊1顆重達3.57克拉的純淨梨形美鑽猶如閃閃發亮的浪花，鑲嵌了1顆重6.05克拉美鑽的不對稱戒指可轉換為單鑽戒指配戴，波浪形胸針以7顆美鑽展現巨浪的力量和優雅纖細的線條，耳環和腕表則以品牌最富盛名的刀鋒工藝（fil couteau）精心製作。
為了此次高級珠寶系列的發佈，CHAUMET耗時五個月的佈置裝修百年總店，匯聚全新的動畫技術於展間重現印象派畫家雷諾瓦、後印象派畫家Pierre Bonnard、Georges Lacombe，及象徵主義派畫家Odilon Redon、新印象主義大師Henri Edmond-Cross的作品，搭配日本音樂家細井美裕（Miyu Hosoi）所演繹的人魚之聲，打造出六個不同的沈浸式景觀空間。於1929年落成的Molitor泳池舉辦的晚宴，更請舞者在池間演出美人魚，呼應系列珠寶的創作靈感。
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