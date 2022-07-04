克羅伊卡達夏「撞表」 希臘小鮮肉西西帕斯戴的原來是這牌

職業網球公開賽的溫布頓公開賽正如火如荼展開。雖然身為大賽第四種子的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）未如預期般晉級，但六月底前他在ATP認定的馬略卡公開賽（Mallorca Championships）中開心奪冠並曬出代言手表，意外「撞表」金卡夏家族的克羅伊卡達夏（Khloe Kardashian）。

從2019年3月後晉級世界職業男子網球前10名的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今年僅23歲，一頭金髮、深邃輪廓與宛如來自地中海的迷人笑容，已成為不少粉絲心中的網壇「顏值擔當」。雖然西西帕斯在現正進行的溫布頓網球公開賽中未能晉級，但依然保持絕佳狀態的他，日前才在六月底馬略卡公開賽奪冠，並戴上一只他擔任代言人的勞力士Cosmograph Daytona腕表。

巧合的是，日前「卡達夏家族」之一的克羅伊卡達夏（Khloe Kardashian）也曾在公開場合配戴相似款式，差別在於：西西帕斯配戴的為精鋼款式、白色面盤搭配黑色陶瓷字圈；而Khloe Kardashian配戴的則為黃金表殼、黃金鍊帶搭配白色面盤，訂價約124萬7,500元。