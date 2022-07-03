ROG首款雙模無線電競耳麥登場 隱藏式AI降噪麥克風、多平台連線超強大
連線玩遊戲對戰除了追求電腦規格升級，準備一副強大的電競耳麥也是必須！ROG玩家共和國推出首款雙模無線電競耳麥「Delta S Wireless」，最大特色就是擁有2.4 GHz與藍牙雙連線模式，以及隱藏在耳機中的AI波束賦形麥克風，讓新世代玩家可以盡情搭配不同系統電腦裝置、遊戲機，甚至手機使用，不受限、零時差地與隊友進行溝通，讓遊戲過程更沈浸。
ROG Delta S Wireless雖然外觀看起來體積頗大，但重量僅318g，除了隨附蛋白質皮革製作的一般型耳墊，並另外提供透氣性更加、布面材質的ROG Hybrid耳墊，兩者皆採用符合人體工學的D形耳罩設計，可貼合雙耳卻不會造成壓迫負荷。
左邊耳機上設置了多個實體控制按鈕，可調整音量、將麥克風靜音、切換2.4 GHz與藍牙連線模式，還有能以手勢操作的多功能按鍵；右邊耳機則貼心設計了2.4 GHz USB-C接收器的收納空間，不怕忘記放到哪去。
透過2.4 GHz與藍牙雙連線模式，Delta S Wireless能透過藍牙與PC、Mac、Nintendo Switch及行動裝置快速連線，或藉由2.4 GHz無線模式與PlayStation 4、PlayStation 5等平台連接，其中USB-C 2.4 GHz技術，可運用耳機內建天線，即時傳輸訊號，接收範圍最遠達25公尺；藍牙模式則配備低延遲連線技術，確保音訊同步傳輸。
聆聽體驗上，ROG Delta S Wireless搭載50 mm ASUS Essence驅動單體，以及氣密式耳機腔體技術，可穩定傳遞平衡音域；耳罩中的驅動單體，採用傾斜12°設計，直接將音訊導入耳道，搭配ROG Hyper-Grounding技術，則採用多層PCB及特殊電路設計阻絕電磁干擾，呈現純淨、無雜訊的完美音質。
而另一個ROG Delta S Wireless的特色，就是搭載隱藏在耳機內的AI波束賦形麥克風，經Discord和TeamSpeak認證的麥克風，以玩家嘴部為核心打造的收音區域，可過濾掉來自其他方向的環境噪音，帶來清晰的收音品質。波束賦形麥克風更整合AI降噪技術，可大幅減少包含周圍談話聲、鍵盤敲擊聲、滑鼠點擊聲等許多使用者遊戲對談時經常感到干擾的背景噪音。透過ASUS Armoury Crate軟體，更可從電腦上選擇不同音效情境優化，設定AI降噪等級，調整不同音效偏好設定，打造專屬個人的遊戲聲音體驗。
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