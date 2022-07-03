家樂福、Mia C'bon同步推出美國週 CAB認證安格斯牛肉大口吃

呼應《捍衛戰士》電影再度掀起的復古美式風潮，家樂福、Mia C’bon在美國國慶前夕，順勢推出美國週系列活動，即日起至7月12日，美國牛肉、冰品、薯片、醬料，還有各式酒品，讓大家在家也能營造大口吃肉、喝酒的暢快夏日美式氛圍。

活動期間家樂福單品最低7折起，使用家速配新客結帳輸入折扣碼滿399元再享免運費。首推美國CAB認證的安格斯牛肉，貼體保裝新鮮封存、方便料理，搭配來自陽光加州所產的新世界葡萄酒最對味。嘴饞時想要來點清爽飲食，美國BD堅果薄片餅擁有GF無麩質認證，搭配Mariani果乾/沙拉佐料系列包再配上新鮮美生菜跟水果，口感多元又無負擔。POST穀片系列與家樂氏Special K香脆麥米片系列，更是早餐時段快速方便的選擇。環保新制上路，自備環保杯成潮流，美國Stanley GO系列Iceflow吸管杯是超高規格的不鏽鋼真空吸管杯，保冰程度高達約35小時，折疊式吸管防潑灑，還有大家最愛的大容量吸管杯跟保溫壺，隨時消暑解渴又兼顧愛地球。

會員專屬App電子集章同步新上線，即日起至8月21日單筆消費滿250元集章1點，累積點數還可換購STAR WARS星際大戰系列寵物用品，包括BB-8造型毛孩寵物窩、酷黑時尚的寵物推車、尤達大師超可愛寵物牽繩外出包、隨身滾輪黏把、便攜式寵物水糧杯以及3款藏食玩具，毛孩也能潮一波。

頂級超市Mia C'bon首家店今年4月於台北天母西路開幕，目前全台Mia C'bon已有15家分店陸續開幕，7月起台北美麗華店、台南夢時代店及高雄漢神店皆嶄新登場，加入美國週活動行列，活動期間單筆消費滿350元即可加價購買優惠商品，另配合國際啤酒節活動，買指定啤酒滿299元送30元抵用券，除了Mia C'bon，全台JASONS超市也同步推出。

Mia C'bon美國週特別以「美國品牌史」為概念，蒐羅從1890年至今最夯的美食好物，包括像是美國第一大香腸品牌Johnsonville、目前在美國市佔率達30%的Jif花生醬，以及Swiss Miss美國可可粉國民品牌，還有全球知名的家樂氏，最新推出的纖穀脆系列，以比利時黑巧克力加4種天然陽光穀物製成的黑巧野莓纖穀脆，除了經典也不斷推出創新口味。面對暑假露營烤肉、戶外野炊的旺季，Mia C'bon也蒐羅海陸頂級食材，包括美國特優級冷藏PR肋眼牛排、CAB美國安格斯牛肉，搭配各式美式調味醬料、新鮮水果，還有歡聚不可少的波本威士忌、愛爾史密斯AleSmith精釀啤酒都可以一次買齊。