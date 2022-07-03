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2件85折！日香「紅玉芒果生吐司」期間限定登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日香的「微笑吐司車」自本月也重新出車至台北與新北地區。圖／日香提供
日香的「微笑吐司車」自本月也重新出車至台北與新北地區。圖／日香提供

繼推出冠軍款蜂蜜芝麻生吐司後，生吐司品牌「日香」自即日起再以台灣愛文芒果果乾、紅玉紅茶為元素，推出期間限定的「紅玉芒果美肌生吐司」，為炎炎夏日帶來水果茶般的清爽感受，還有2件85折的限時優惠。

由世界麵包冠軍、日香主理人武子靖所推出的「紅玉芒果美肌生吐司」，選用台灣愛文芒果切丁烘乾，並且保有些許水潤，再搭配上紅玉紅茶葉粉，一同捲入添加比利時發酵奶油所製作的麵團中烘焙而成，不僅帶有細緻質地，還有著酸甜果香與茶韻，增添入喉豐富性，宛若品飲一杯水果茶。「紅玉芒果美肌生吐司」單顆300元，單片99元。

除了推出新品，日香的「微笑吐司車」自本月也重新回歸，車身上印有品牌LOGO的吐司車，會載滿每日現烤的生吐司上路，限量提供黑糖冬瓜生吐司、柑檸生吐司、蜂蜜芝麻生吐司等品項，不定時出車至台北與新北地區，提供粉絲們不同於門市的購買選擇。

即日起至7月31日前，日香門市、官網任選2件180元以上生吐司、可可燕麥脆片，即可享優惠組合價85折。另外搭配年中慶，8月31日前門市、官網購買日香生吐司系列滿500元，即可獲得會員購物金100元。

日香新推出的「紅玉芒果美肌生吐司」，加入台灣愛文芒果乾、紅玉紅茶粉，單顆300元，單片99元。圖／日香提供
日香新推出的「紅玉芒果美肌生吐司」，加入台灣愛文芒果乾、紅玉紅茶粉，單顆300元，單片99元。圖／日香提供
日香新推出的「紅玉芒果美肌生吐司」，加入台灣愛文芒果乾、紅玉紅茶粉，單顆300元，單片99元。圖／日香提供
日香新推出的「紅玉芒果美肌生吐司」，加入台灣愛文芒果乾、紅玉紅茶粉，單顆300元，單片99元。圖／日香提供

芒果 蜂蜜 品牌

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