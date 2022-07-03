快訊

全美汽油均價居高不下 拜登力降油價竟祭出這一招

黃珊珊擬以無黨籍選北市長 議員：恐是保留與民進黨合作空間

小琉球風浪高像搭「海盜船」！交通船緊急停航 遊客急返本島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈根達斯買1送1、免費吃鳳梨霜淇淋！消暑冰品新優惠看過來

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
全新推出的西瓜草莓冰淇淋、櫻桃黑莓冰淇淋、西瓜草莓脆皮雪糕。圖／哈根達斯提供
全新推出的西瓜草莓冰淇淋、櫻桃黑莓冰淇淋、西瓜草莓脆皮雪糕。圖／哈根達斯提供

炎炎夏日總令人想要吃冰消暑。「哈根達斯」（Häagen-Dazs）今夏推出「西瓜草莓冰淇淋」、「櫻桃黑莓冰淇淋」等新口味冰淇淋與多款新凍飲，為炎夏帶來酸爽風味，還有「買1送1」的限時會員優惠。至於「北村豆腐家」則是推出「鳳梨牛奶櫻花Q果霜淇淋」，滋味清新酸甜，用餐就能免費品嚐，讓民眾暑氣全消！

哈根達斯（Häagen-Dazs）本季以充滿夏天滋味的水果為元素，推出一系列新品。「西瓜草莓冰淇淋」以西瓜冰淇淋搭配酸爽的草莓醬、草莓果粒，帶來鮮甜透涼的滋味，還有相同風味的「西瓜草莓脆皮雪糕」同步登場。另外「櫻桃黑莓冰淇淋」則是以櫻桃冰淇淋配上微甜黑莓醬，搭配出成熟的酸甜風格。杯裝均為359元、迷你杯115元，雪糕每支115元。

同時哈根達斯也以新口味冰品，推出「西瓜美莓」、「西瓜草莓抹茶」、「櫻桃黑莓戀曲」等多款系列凍飲，原價325元，嘗鮮價295元。同時店內也以芒果、夏威夷果仁、蘭姆葡萄等經典口味的冰淇淋，推出不同的凍飲與盤餐，包括有「夏威夷風情」、「巧戀蘭姆葡萄」、「夏日風情」等選擇。7月17日前加入官方LINE帳號並綁定會員，即可獲得新品凍飲同品項「買1送1優惠券」。

北村豆腐家本季新推出的「鳳梨牛奶櫻花Q果霜淇淋」，採用台灣土鳳梨熬煮成100%鳳梨汁作為原料，搭配霜淇淋本身的乳香，交織出滑順中帶著酸甜的滋味。同時上方並澆淋櫻花Q果增添口感變化，每支90元，凡於全台16間門市消費，即可免費贈送1支。

北村豆腐家新推出「鳳梨牛奶櫻花Q果霜淇淋」。圖／豆府提供
北村豆腐家新推出「鳳梨牛奶櫻花Q果霜淇淋」。圖／豆府提供
哈根達斯本季新推出「西瓜草莓冰淇淋」，杯裝359元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯本季新推出「西瓜草莓冰淇淋」，杯裝359元。圖／哈根達斯提供
今夏哈根達斯推出「西瓜美莓」、「西瓜草莓抹茶」、「櫻桃黑莓戀曲」等多款系列凍飲。圖／哈根達斯提供
今夏哈根達斯推出「西瓜美莓」、「西瓜草莓抹茶」、「櫻桃黑莓戀曲」等多款系列凍飲。圖／哈根達斯提供

冰淇淋 草莓 西瓜

延伸閱讀

珍奶變成火鍋啦！王品尬鍋X萬波「啵霸辣奶鍋」用微辣奶茶鍋涮肉，還推奶茶炸雲朵、奶茶霜淇淋

【重磅快評】日賣發霉鳳梨陳吉仲擦屁股 先說怎麼核銷

別因為鳳梨芯太硬就丟掉 大廚傳授一招做成「美味熱帶果汁」

北海道干貝吃到飽、冰品升級！新馬辣PLUS+插旗台中

相關新聞

哈根達斯買1送1、免費吃鳳梨霜淇淋！消暑冰品新優惠

炎炎夏日總令人想要吃冰消暑。「哈根達斯」（Häagen-Dazs）今夏推出「西瓜草莓冰淇淋」、「櫻桃黑莓冰淇淋」等新口味...

桃園今起10天旅宿補助登錄爆滿 另有景點入園優惠玩

後疫情時期，桃園市政府觀光旅遊局暑假推出「桃園旅宿千元住宿金搶先用」活動，未料登錄爆滿，該局今天下午表示，全市1萬間客房...

7月揪喝！星巴克外送買一送一 西雅圖新品第二杯半價

7月快揪喝！星巴克最受歡迎的「買一送一」好友分享活動，7月透過多個外送平台接力進行。

滿滿現刨黑松露！14款松露餐 豬排、義大利麵都吃得到

儘管因受到航運漲價等因素影響，導致成本上漲，但是慕里諾餐飲集團今年7月起，仍集結旗下BEPPIN PASTA、石壁家、S...

暑假的同學會喝什麼？選對威士忌 掌握今夏聚會節奏

疫情稍緩，暑假來臨，各式各樣聚會紛紛出籠。根據2021蘇格蘭威士忌協會（SWA）出口威士忌至全球各國家的統計數據顯示，台...

暗藏穿搭小心機就靠這招！plain-me要你從腳就開始好看

在整體穿搭造型中，配件的部分總是容易被忽略，但卻是最能表現個人特色與品味的小細節，像是襪子的搭配就是一例。因此，台灣時尚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。