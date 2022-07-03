哈根達斯買1送1、免費吃鳳梨霜淇淋！消暑冰品新優惠看過來

炎炎夏日總令人想要吃冰消暑。「哈根達斯」（Häagen-Dazs）今夏推出「西瓜草莓冰淇淋」、「櫻桃黑莓冰淇淋」等新口味冰淇淋與多款新凍飲，為炎夏帶來酸爽風味，還有「買1送1」的限時會員優惠。至於「北村豆腐家」則是推出「鳳梨牛奶櫻花Q果霜淇淋」，滋味清新酸甜，用餐就能免費品嚐，讓民眾暑氣全消！

哈根達斯（Häagen-Dazs）本季以充滿夏天滋味的水果為元素，推出一系列新品。「西瓜草莓冰淇淋」以西瓜冰淇淋搭配酸爽的草莓醬、草莓果粒，帶來鮮甜透涼的滋味，還有相同風味的「西瓜草莓脆皮雪糕」同步登場。另外「櫻桃黑莓冰淇淋」則是以櫻桃冰淇淋配上微甜黑莓醬，搭配出成熟的酸甜風格。杯裝均為359元、迷你杯115元，雪糕每支115元。

同時哈根達斯也以新口味冰品，推出「西瓜美莓」、「西瓜草莓抹茶」、「櫻桃黑莓戀曲」等多款系列凍飲，原價325元，嘗鮮價295元。同時店內也以芒果、夏威夷果仁、蘭姆葡萄等經典口味的冰淇淋，推出不同的凍飲與盤餐，包括有「夏威夷風情」、「巧戀蘭姆葡萄」、「夏日風情」等選擇。7月17日前加入官方LINE帳號並綁定會員，即可獲得新品凍飲同品項「買1送1優惠券」。