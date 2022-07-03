7月揪喝！星巴克外送買一送一 西雅圖新品第二杯半價

7月快揪喝！星巴克最受歡迎的「買一送一」好友分享活動，7月透過多個外送平台接力進行。

星巴克7月4日起至7月6日，於外送平台foodpanda推出「特大杯那堤或美式咖啡」指定飲品買一送一優惠。只要在活動期間於外送平台foodpanda，購買兩杯「特大杯冰熱／風味一致的那堤或美式咖啡」，都能享有買一送一優惠。

接續在foodpanda的好友分享活動後面，星巴克自7月6日起至7月15日，於外送平台foodomo，推出全日「特大杯那堤或抹茶奶霜星冰樂」指定飲品買一送一優惠。只要在活動期間於外送平台foodomo，購買兩杯「特大杯冰熱／風味一致的那堤或抹茶奶霜星冰樂」，其中一杯由星巴克招待。

除了星巴克，伯朗咖啡館也針對Lounge卡會員，於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在7月4日、7月11日、7月18日、7月25日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。