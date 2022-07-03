聽新聞
test
0:00 / 0:00
7月揪喝！星巴克外送買一送一 西雅圖新品第二杯半價
7月快揪喝！星巴克最受歡迎的「買一送一」好友分享活動，7月透過多個外送平台接力進行。
星巴克7月4日起至7月6日，於外送平台foodpanda推出「特大杯那堤或美式咖啡」指定飲品買一送一優惠。只要在活動期間於外送平台foodpanda，購買兩杯「特大杯冰熱／風味一致的那堤或美式咖啡」，都能享有買一送一優惠。
接續在foodpanda的好友分享活動後面，星巴克自7月6日起至7月15日，於外送平台foodomo，推出全日「特大杯那堤或抹茶奶霜星冰樂」指定飲品買一送一優惠。只要在活動期間於外送平台foodomo，購買兩杯「特大杯冰熱／風味一致的那堤或抹茶奶霜星冰樂」，其中一杯由星巴克招待。
除了星巴克，伯朗咖啡館也針對Lounge卡會員，於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在7月4日、7月11日、7月18日、7月25日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。
西雅圖極品咖啡則針對「奇異果冰沙KIWI沙沙」與「莓果冰沙BERRY沙沙」兩項新品，自即日起至7月31日推出任選兩杯新品冰沙，享第二杯半價優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言