快訊

棒球／凍蒜！辜仲諒接棒亞洲棒總會長 盼團結亞洲各國

中重症+198、死亡+88 增2例MIS-C兒童重症個案

陳時中意願高昂但找無競選總幹事 蔡英文總統猶豫換「仁」選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月揪喝！星巴克外送買一送一 西雅圖新品第二杯半價

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克最受歡迎的「買一送一」好友分享活動，7月繼續於多個外送平台接力進行。圖／摘自星巴克咖啡同好會官方FB。
星巴克最受歡迎的「買一送一」好友分享活動，7月繼續於多個外送平台接力進行。圖／摘自星巴克咖啡同好會官方FB。

7月快揪喝！星巴克最受歡迎的「買一送一」好友分享活動，7月透過多個外送平台接力進行。

星巴克7月4日起至7月6日，於外送平台foodpanda推出「特大杯那堤或美式咖啡」指定飲品買一送一優惠。只要在活動期間於外送平台foodpanda，購買兩杯「特大杯冰熱／風味一致的那堤或美式咖啡」，都能享有買一送一優惠。

接續在foodpanda的好友分享活動後面，星巴克自7月6日起至7月15日，於外送平台foodomo，推出全日「特大杯那堤或抹茶奶霜星冰樂」指定飲品買一送一優惠。只要在活動期間於外送平台foodomo，購買兩杯「特大杯冰熱／風味一致的那堤或抹茶奶霜星冰樂」，其中一杯由星巴克招待。

除了星巴克，伯朗咖啡館也針對Lounge卡會員，於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在7月4日、7月11日、7月18日、7月25日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。

西雅圖極品咖啡則針對「奇異果冰沙KIWI沙沙」與「莓果冰沙BERRY沙沙」兩項新品，自即日起至7月31日推出任選兩杯新品冰沙，享第二杯半價優惠。

伯朗咖啡7月針對Lounge卡會員，於全門市推出限時飲品買一送一活動。圖／摘自MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官方FB。
伯朗咖啡7月針對Lounge卡會員，於全門市推出限時飲品買一送一活動。圖／摘自MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官方FB。
西雅圖極品咖啡7月針對兩款新品冰沙，推出第二杯半價優惠。圖／摘自西雅圖極品咖啡官方FB。
西雅圖極品咖啡7月針對兩款新品冰沙，推出第二杯半價優惠。圖／摘自西雅圖極品咖啡官方FB。

星巴克 外送 咖啡館

延伸閱讀

三星合作星巴克推潮物 咖啡杯耳機保護殼超逼真…但有殘酷1事

他月薪8萬卻存不了錢「刪外送APP有用嗎？」 網籲記帳：先買1保險

快揪喝！星巴克今明限時買一送一 伯朗、路易莎祭優惠

怕你沒喝到！星巴克「全品項買1送1」又來了，父親節蛋糕領軍5優惠「半價喝到8月」

相關新聞

7月揪喝！星巴克外送買一送一 西雅圖新品第二杯半價

7月快揪喝！星巴克最受歡迎的「買一送一」好友分享活動，7月透過多個外送平台接力進行。

滿滿現刨黑松露！14款松露餐 豬排、義大利麵都吃得到

儘管因受到航運漲價等因素影響，導致成本上漲，但是慕里諾餐飲集團今年7月起，仍集結旗下BEPPIN PASTA、石壁家、S...

精選5間「台東最Hot熱炒店」 鹽烤三層肉、韭黃鱔魚配飯下酒首選

精選5間台東市區最Hot的熱炒店，空間大、料理選擇多，無論是多人聚餐或是家庭朋友聚會都很適合來這用餐。

珍奶變成火鍋啦！王品尬鍋X萬波「啵霸辣奶鍋」用微辣奶茶鍋涮肉，還推奶茶炸雲朵、奶茶霜淇淋

珍奶控準備報到了嗎？之前紅遍全台的珍奶火鍋你試過了嗎？王品旗下火鍋品牌尬鍋，以台式鍋物聞名，這次聯名萬波島嶼紅茶，將台灣人最愛的火鍋、手搖飲結合，推出「啵霸辣奶鍋」，微辣的奶茶鍋搭配各式配料，還有「萬波奶茶炸雲朵」、「萬波奶茶霜淇淋」，滿足各位奶茶控想吃好吃滿的願望！往下滑聯名菜單。

暑假吃喝不停歇！ 7月「手搖+餐廳優惠」整理包　仙草飲買A送B、豬肋排買1送1、翰林茶館學生升級特大杯

轉眼間已過完2022上半年度，大家是否好好平安生活並擁有旅遊美食小確幸呢？ 嶄新的7月繼續為大家帶來「人氣手搖新品+餐廳專屬優惠」整理包，不僅有仙草飲、泰奶、粉條飲優惠、學生升級特大杯、豬肋排買一送一

瑪民必朝聖！日式文青風快閃店「黃阿瑪冰菓室」好吃又好拍

瑪民們吃冰囉！擁有廣大粉絲的「黃阿瑪」首次聯手台灣文青輕食品牌「金雞母、紅玉滿」，獨家推出日式風格快閃店「黃阿瑪冰菓室」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。