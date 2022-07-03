暑假的同學會喝什麼？選對威士忌 掌握今夏聚會節奏

疫情稍緩，暑假來臨，各式各樣聚會紛紛出籠。根據2021蘇格蘭威士忌協會（SWA）出口威士忌至全球各國家的統計數據顯示，台灣人口雖少，但進口額卻高居世界第三，顯見台灣人對威士忌的熱愛，無論是商務需求維繫客戶或合作夥伴關係、或家人朋友聚會等，都不能少了威士忌，因此也創造了特有的台式飲酒情境。格蘭父子精選4款威士忌，推薦你在不同場合選對酒款，成功掌握聚會節奏。

同學聚會：格蘭8年雪莉風味桶

好友聚會就是要大口喝才暢快，還能帶動氣氛，格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌價格親民、珍貴不貴，就像老朋友間的情感，雋永又樸實，與朋友聚會大口喝不心疼，最適合與老同學分享。

格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌是台灣市場限定酒款，陳年至少8年的高品質原酒，再移入雪莉桶過桶熟成，迷人的琥珀色澤，迎面而來的桂圓香氣，隱含些微煙燻味，散發花果香氣，過桶工序讓口感香甜滑順好入喉，不但是台灣人最愛的雪莉風味、更是同級唯一8年年份的超值絕佳酒款。

商務場合：百富12年雙桶

在商務場合中，選擇一款口感美妙滑順、又能彰顯個人品味的酒款至關重要，不但能在客戶或合作夥伴面前建立良好形象，更能在品飲之際培養良善互動。百富12年雙桶DoubleWood單一麥芽威士忌，最適合在商務場合中出現，既能代表認真創新的價值，其芳醇圓潤的口感，更能與客戶一同品飲，賓主盡歡。

百富酒廠首創「過桶工藝」，成功開拓威士忌產業的風味疆域，百富12年雙桶來自兩種酒桶中連續熟成，由傳統橡木桶過桶至歐洲雪莉桶，以過桶尋蜜境，在經典的蜂蜜基調中，蘊含香甜水果與細緻雪莉酒風味。

K歌歡唱：三隻猴子三重麥芽威士忌

除了料理的選擇外，年輕族群更重視能在聚會中品飲不同風味、盡情享樂，因此喝法自由、搭配性強的酒款最適合年輕人的K歌歡唱聚會。

三隻猴子三重麥芽威士忌不強調產區、年份及酒廠間的風味差異，在保有蘇格蘭威士忌一貫的嚴謹製程下，精選來自斯貝賽區3家單一麥芽威士忌酒廠各9個橡木桶的原酒融合熟成，不管是純飲、搭配汽水或果汁調製，都能完美呈現其滑順口感和濃郁香草香氣，是歡樂聚會的最佳助攻。

台菜聚餐：格蘭菲迪12年天使雪莉

台菜料理普遍口味較重、醬香濃郁，菜色多元豐富能滿足不同味蕾，適合眾多人分享，是許多台灣人聚餐首選，選擇風味相似的酒款更能與餐點產生絕妙共鳴。

格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，遴選僅有5%的珍稀雪莉桶製作，神秘消失的酒花造就萬中選一、讓天使都忍不住偷嚐一口的美好，打造出台灣人最愛的雪莉桶風味。其清亮的緋紅色澤、富含果香，入口後如炙烤蘋果與果乾交織出的多汁甜美口感，能與充滿醬香的台菜料理一拍即合，既不會互搶風采，又能完美演繹各自精彩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康