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暗藏穿搭小心機就靠這招！plain-me要你從腳就開始好看
在整體穿搭造型中，配件的部分總是容易被忽略，但卻是最能表現個人特色與品味的小細節，像是襪子的搭配就是一例。因此，台灣時尚品牌與選品店的plain-me就與機能襪品nozzle quiz合作，邀請了音樂藝術家聯名，推出風格獨具襪子，讓搭配質感更加分。
plain-me就與機能襪品nozzle quiz合作，以「公路專輯」為主題發表為期半年的襪履創作系列，首波找來了音樂藝術家 Room307、Zun Long（羅尊龍）跨刀，將公路旅行所見景致融入經典襪款中。提供汐藍、暉紅兩個顏色選擇，除了保有特殊視覺印象，也能易於服裝搭配。聯名襪款使用nozzle quiz一貫使用的專利材料，包含Skinlife® 抗菌銀纖維、Lycra® 彈性纖維等機能紗線，加入plain-me對日常搭配的訴求，與機能性、穿戴舒適的堅持。
不只plain-me有聯名襪款，Lifebeat則和女星程予希聯手，推出限定印花襪。平時就喜歡穿花襪子為造型穿搭畫龍點睛的程予希，設計以自身為靈感，展現雙子座的雙面魅力。因此襪款也呈現三種不同的樣式，像是象徵程予希頑強個性的仙人掌、甜美的小花圖案，以及色塊拼接的設計，讓每個人都能找到對應的款式，透過配件來傳達個人對穿搭的想法。
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