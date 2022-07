日前傳出即將進軍好萊塢的南韓男星車銀優,因擁有無懈可擊的精緻五官,被譽為「臉蛋天才」,也是最新一期國際時尚雜誌《W》南韓版數位版封面人物。日前雜誌官方IG釋出最新數位封面影像,車銀優裸露厚實肩膀,深情回望,手指上戴滿法國皇室珠寶品牌CHAUMET的Bee My Love系列戒指,展現這款設計經典六角造型幾何線條的極簡魅力。

而剛好也在自己IG分享法國出遊照的CHUAMET亞洲品牌大使「喬妹」宋慧喬,也以機車皮衣和針織帽的休閒造型配搭了Bee My Love系列的手環和戒指。雖然是同一款戒指和手環,但截然不同的搭配風格,為這個以蜂窩為靈感的當代中性珠寶,演繹出全新的樣貌。 Bee My Love 18K玫瑰金戒指,半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHUAMET提供 車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶登上韓國《W》雜誌數位封面。圖/摘自IG 車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶登上韓國《W》雜誌數位封面。圖/摘自IG CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴CHAUMET珠寶。圖/摘自IG @kyo1122 CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴CHAUMET珠寶。圖/摘自IG @kyo1122 Bee My Love 18K玫瑰金戒指,鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHUAMET提供 車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶登上韓國《W》雜誌數位封面。圖/摘自IG Bee My Love 18K玫瑰金手鐲,半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHAUMET提供 宋慧喬和車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖/摘自IG Bee My Love 18K白金戒指,半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHUAMET提供 Bee My Love 18K白金手鐲。圖/CHAUMET提供 Bee My Love玫瑰金戒指,寬度約2.5毫米,價格店洽。圖 / CHAUMET提供 Bee My Love 18K白金手鐲,半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K白金戒指。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K玫瑰金戒指,半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHAUMET提供 Bee My Love戒指,18K玫瑰金鑲嵌3顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石各重0.23克拉,34萬1,000元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love玫瑰金戒指,寬度約2.5毫米,價格店洽。圖╱CHAUMET提供