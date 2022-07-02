台灣陶瓷協會成立 推民間認證機構「有難度也要做」

國內知名藝術家、雲林科技大學副教授游元隆號召國內120位陶瓷名家成立台灣陶瓷協會，今天在雲科大藝術中心舉辦成立大會，宣布協會計畫利用3至5年，與地方合作推行「民間認證機構」，未來陶瓷藝術除有國家認證，也能像鋼琴等專才，具業界專業認證；會後54位名家創作聯展接續揭幕，精選70多件陶瓷作品展至8月12日。

創會會長游元隆說，隨3D列印、陶土列印等新興技術出現，台灣陶瓷應該跟上時代腳步，往更寬廣的路線走，但現今某部分偏頗「注重陶土運作，瓷土卻逐漸式微」，因此新創全國性組織，結合地方力量並重發展。

游元隆點出問題，如陶藝脈絡發展完整，適合全齡者參與、學習，但現在多半是「截斷式學習」拉胚、上釉等，卻忽略其他環節，最終可能致陶藝泡沫化，協會目標是建構從土、造型、釉藥、窯燒及品牌行銷等完整架構機制，藝術家走到國際社會才有「內行」。

游元隆說，陶瓷藝術家除了考取國家認證的乙級技術士證照，透過協會的民間版陶瓷技術認證，依循技術手冊、由習藝教師為其做層級式認證，希望喚起傳統習藝的尊師重道外，也要找回陶瓷倫理與市場規則。

認證是條漫漫長路，游元隆坦言「這一步有難度，但必須跨出去」，首要重點是提升對陶瓷工藝的認知與風氣，進而促成學習人口進階扎實學習，日後到達一定階層成為教師，也能認證自己的學生，現階段先從地方學校起步推行，從學習履歷、提供學生憑證著手，幫助其升學加分。

陶藝家蔡堃生說，協會的重要精神是推行制度，讓創作者有跡可循，依層次不斷提升自我創作實力，這在日本已行之有年，期許協會作為領頭羊，帶領台灣陶瓷往更成熟的路發展。

隨後協會揭幕創會首展「百川匯藝」，集結老中青三代陶瓷藝術家經典作品，在雲科大藝術中心展至8月12日，包括父子檔呂勝南、呂皇澄「護法韋馱」、「護法伽藍」、「稚氣-書檔」，蔡堃生「漣心」陶土氧化燒之作、高雄陶瓷藝術家許淑敏「拂風自在」雕塑土創作。