台東市「馬卡巴嗨」豐年祭系列活動 8日登場

睽違2年的台東市「馬卡巴嗨」豐年祭系列活動，本月8日登場。市公所今擧辦記者會呼喚全國好朋友，暑假期間來台東體驗原住民族豐厚的文化及熱情活力。

市長張國洲說，馬卡巴嗨活動有24年歷史，是台東市品牌象徵之一，雖受疫情影響已停辦2年，但目前疫情趨緩下，經評估決定恢復辦理；活動從7月8日開始，持續到8月20日，幾乎暑假都有精彩豐富的表演及體驗。

今天記者會上，由阿美族和卑南族耆老用傳統儀式祈福，並邀請馬卡巴嗨親善勇士與公主回家，帶來舞蹈表演，同時也邀與會貴賓下場同歡，告知全國馬卡巴嗨系列活動一切準備好了，歡迎大家來台東。