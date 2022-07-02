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台東市「馬卡巴嗨」豐年祭系列活動 8日登場
睽違2年的台東市「馬卡巴嗨」豐年祭系列活動，本月8日登場。市公所今擧辦記者會呼喚全國好朋友，暑假期間來台東體驗原住民族豐厚的文化及熱情活力。
市長張國洲說，馬卡巴嗨活動有24年歷史，是台東市品牌象徵之一，雖受疫情影響已停辦2年，但目前疫情趨緩下，經評估決定恢復辦理；活動從7月8日開始，持續到8月20日，幾乎暑假都有精彩豐富的表演及體驗。
今天記者會上，由阿美族和卑南族耆老用傳統儀式祈福，並邀請馬卡巴嗨親善勇士與公主回家，帶來舞蹈表演，同時也邀與會貴賓下場同歡，告知全國馬卡巴嗨系列活動一切準備好了，歡迎大家來台東。
市公所表示，馬卡巴嗨台東觀光行銷活動，7月8日起陸續推出阿美族、卑南族、排灣族、魯凱族等各部落祭儀活動；23日擧辦「原近馳民樂舞饗宴暨部落市集」歌聲魅力；8月20日青春活力洋溢的「活力山海踩街嘉年華」體驗；另活動也結合在地農特產、原住民美食及手創藝品等。
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